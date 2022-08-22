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Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe başkanı dahil 29 yönetici istifa etti

Gelecek Partisi'nde deprem! İlçe başkanı dahil 29 yönetici istifa etti

Gelecek Partisi Batman Merkez İlçe Başkanı Ömer Er, teşkilat olarak istifa ettiklerini açıkladı. Er, istifa sebebi olarak il başkanı ve bölge koordinatörüyle yaşadıkları anlaşmazlığı gösterdi gerekçe gösterdi. İlçe başkanı ve 29 yönetici açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiler.

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Gelecek Partisi Batman Merkez İlçe Başkanı Ömer Er, yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında istifasını duyuran Er “Parti kuruluşundan bu yana görev yaptığım Gelecek Partisi'nde siyasi anlaşmazlık ve çalışma sisteminden dolayı görevinden ve partiden istifa ettim. Parti kuruluş aşamasından bu yana görev yaptığım Gelecek Partisi'nde görevimi layıkıyla yaptım. Yaptığım çalışmalar kamuoyunca da bilinmektedir. Ama maalesef il başkanı ve bölge koordinatörü ile anlaşmazlık yaşadığımızdan dolayı istifa ettik” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler şöyle:

Merkez İlçe Başkanı Ömer Er ile birlikte Gelecek Partisi Batman Merkez ilçe yönetiminden Hasan Yurttaş, Vedat Ediz, Fatih Yeşil, Sevgi Doğan, Vedat Kalaycıoğlu, İnci Durmaz, Rukiye Yıldırım, Bahar Yavuz, Mahsum Gün, Muhammed Sevim, Muhammed Seydal, Fehmi Şen, Sabahattin Gerkin, İsmail Güneş, Tuncay Akıncı, Sertip Taş, Yaşar Gülükgiray, İsmail Akın, Ahmet Yıldız ve M. Fatih Söyüt ile il yönetiminden Abdulkerim Ekinci, Hayrettin Çelik, Hüseyin Korkmaz, Seval Sönük, M. Can Erincik, Ferhat Yıldırım, İsmail Baran ve Hülya Yıldız da istifa etti.

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