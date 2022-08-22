Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun afişini üzerine çarpı atarak paylaşan Mariam Kavakçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptığı görüldü. Sosyal medya şimdi o paylaşımları konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Malezya eski Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yapan Mariam Kavakçı'nın diğer paylaşımları da gündeme geldi. Mariam Kavakçı, 6'lı Masa ve Saadet Partisi için yazdıkları da dikkat çekti.
Mariam Kavakçı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun afişinin bulunduğu fotoğrafa da çarpı işareti koydu. Kavakçı, Instagram hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarda şunları kaydetti:
“Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında. İyi ki varsın RTE.”
“Anlamaz hasedçi hainler. Üzülme Reisim, biz de Allahu Teala da hep seninleyiz.”