Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Malezya eski Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yapan Mariam Kavakçı'nın diğer paylaşımları da gündeme geldi. Mariam Kavakçı, 6'lı Masa ve Saadet Partisi için yazdıkları da dikkat çekti.