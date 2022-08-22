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Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

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Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı ve Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun afişini üzerine çarpı atarak paylaşan Mariam Kavakçı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için "halifemiz Erdoğan" paylaşımı yaptığı görüldü. Sosyal medya şimdi o paylaşımları konuşuyor.

Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı, Malezya eski Büyükelçisi  Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar olay oldu. "Halifemiz Erdoğan" paylaşımı yapan Mariam Kavakçı'nın diğer paylaşımları da gündeme geldi. Mariam Kavakçı, 6'lı Masa ve Saadet Partisi için yazdıkları da dikkat çekti. 

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Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

Mariam Kavakçı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun afişinin bulunduğu fotoğrafa da çarpı işareti koydu. Kavakçı, Instagram hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarda şunları kaydetti:

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Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

“Din düşmanları, teröristler ve vatan hainleriyle yan yana duran kimseye hakkımız helal değil. Yok olacaksınız hepiniz çok yakında. İyi ki varsın RTE.”

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Erdoğan'ın danışmanı Mariam Kavakçı'dan olay paylaşımlar! Davutoğlu'na çarpı attı Erdoğan'a 'halifemiz' dedi

“Anlamaz hasedçi hainler. Üzülme Reisim, biz de Allahu Teala da hep seninleyiz.”

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