Tiktok fenomeni Esra Rabia Ünal parlak taytıyla resmen sergiledi! "Başındakini bari kirletme"

İlginç dansları, ne anlatmaya çalıştığı belli olmayan videoları ile sosyal medya fenomeni olan Esra Rabia Ünal bu kez kantarın pozunu iyice kaçırdı. Sözde tesettürlü kıyafetleri tercih eden ve türban takan Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımı takipçilerini ikiye böldü. Parlak bir tayt giyen Esra Rabia Ünal'a takipçileri 'bari başındakini kirletme' yorumları yaptı.

Abone ol

Esra Rabia Ünal, sosyal medyanın ünlü ettiği sözde fenomenlerden sadece birisi. Kimsenin aslında ne iş yaptığını bilmediği Esra Rabia Ünal giyim tarzı ve çektiği videolar ile özellikle tiktok'ta ünlendi. Binlerce kişinin takip ettiği Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımı iyice sinirleri gerdi ve takipçilerini ikiye böldü. Türbanlı olan ve tesettürlü giyimi tercih eden Esra Rabia Ünal'ın parlak tayt giyerek poz vermesi tepki çekti. Bu paylaşımları görenler 'bari başındakini kirletme' diyerek eleştirdi.

BARİ BAŞINDAKİNİ KİRLETME

Tiktok fenomeni Esra Rabia Ünal, paylaştığı videolar ve pozlarla tepki çekmeye devam ediyor. Aldığı tepkileri umursamadığını söyleyen Esra Rabia Ünal'ı ilk kez kırmızı elbisesi ile twerk yaparken görmüştük.

Bu videodan sonra ününe ün katan Esra Rabia Ünal sosyal medya fenomeni olmuş ve tiktok hesabını kapatacağını duyurmuştu. Türban ve tesettür giyim tarzını seçen Esra Rabia Ünal, giydiği cüretkar kıyafetler ve cesur dansları ile özellikle muhafazakar kesimin tepkisini çekmişti.

PARLAK TAYTLI CESUR POZ TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyasını aktif kullanan Esra Rabia Ünal'ın son paylaşımı yine takipçilerim hedefi oldu. 20.8 K kişi tarafından takip edilen Esra Rabia Ünal'ın parlak taytı ile verdiği poz ise günün en çok konuşulanı oldu.

Son olarak kısa kollu pembe tişörtü ve daracık taytıyla pozlarını paylaşan fenomen, kötü yorumlardan kaçamadı. Bir fotoğrafında ise merdiven korkuluklarına yaslanarak poz verdiği için acımasız eleştirilere maruz kaldı.

TikTok fenomeni olan Esra Rabia Ünal hakkında pek bir bilgi yok. Yaptıkları ile sık sık gündem olan fenomen sosyal medya hesaplarından içerikler üretiyor.