Erkenden sarkmamak için kızlar 20'li yaşlarda bunları yapın diri kalın

20'li yaşlar özellikle de 20'li yaşların başları cilt görünümümüzde sorunların belirdiği bir dönem olabilir. Ergenliğin sona erdiği yaşlarda ciltler kuruyabiliyor, sivilcelenebiliyor. Peki cildinizin ilerleyen yaşlarınızda bile yer çekimine meydan okumasını ister misiniz? Haberimizdeki 20'li yalar için cilt bakımı önerilerini uygulayarak 20'li yaşlarınızı pamuk gibi bir ciltle geçirebelirsiz.

Abone ol

Diri bir vücut, her zaman parlak ve bakımlı bir cilt bir çoğumuzun rüyasıdır. Cildimiz her dönem farklı sorunlar yaşıyor. Özellikle de 20’li yaşlarda oluşan yağlanma, kuruluk, sivilceler ve gözenekler biz kadınlar için oldukça sıkıcı durumlar. 20’li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı cevapları sizler için hazırladık. Cildiniz her ne kadar canlı ve genç görünse de yaşlanmaya başladı bile. Aynada beliren çizgileri siz göremeseniz de cilt kolajeni şimdiden azalmaya başladı.

Peki, bunun anlamı nedir? Cilt bakım rutinini uygulamaya şimdiden başlayın. 20’li yaşlardayken cildinize bakmak, ileriki yaşlar için işin kilit noktası. Böylece erken yaşlanma ve bakımsızlığın önüne geçmiş olursunuz. Örneğin; kimyasal bir peeling işlemi, ölü cildin üst tabakasını nazikçe temizleyerek, alttan parlayan cildin ortaya çıkmasına yol açar.

Cildinizde parlaklığın azaldığını düşünüyorsanız...

Matlık Donukluk bu yaşlarda bir sorun hâline gelmeye başlıyor. Eğer ergenlikte sahip olduğunuz parlaklığın azaldığını hissediyorsanız yalnız değilsiniz. 20’li yaşların ortasında hücre yenilenmeniz yavaşlamaya başlar. Bu, mat cilt hücrelerinin daha uzun süre yüzeyde kalmasına ve cildinizin cansız görünmesine neden olur.

Sivilceler kaderiniz olmasın

20’li yaşlarda kadınların en büyük endişelerinden biri hormonal sebepten oluşan gözenek tıkanıklığıdır. Ergenlik dönemindeki sivilceler ve geniş gözenekler bunun sonucunda oluşur.

20'li yaşlarda cilt bakımı nasıl olmalı?

Erkenden Başlayın 20’li yaşlardaki kadınlar yaşlanma karşıtı cilt bakımına odaklanmalıdır. Şimdiden yaşlanma karşıtı ürünleri kullanmaya başlamak, cildinizi UVA/ UVB gibi serbest radikallerden, çevre kirliliğinin zararlı etkilerinden korur. Cildinizin, yaşlandıkça tedavi edilmesini kolaylaştırır. Güneş Koruyucu Ürünler Güneşe fazla maruz kalma, cildin kolajenini ve elastinini bozar. Vücudumuzun sağlıklı yeni hücreler üretme yeteneğini etkiler. Her sabah yüzünüze minimum 30 SPF’li, geniş spektruma sahip bir güneş koruyucu uygulayın.

Hyalüronik asiti duymayan yok. Cilt hücrelerinde, suyu hapsederek cildi gözle görülür bir şekilde dolgunlaştırdığı ve sıkılaştırdığı biliniyor. Cildinizi hyalüronik asit ile dolgunlaştırmak isteyebilirsiniz.

AHA’lar ve BHA’ları es geçmeyin

Peeling yapmak; ciltteki ölü hücreleri yok edip cildin doğal parlaklığını ortaya çıkarır. Kullandığınız ürünlerin daha etkili çalışmasına izin verir.

C Vitamini mutlaka deneyin, ihmat etmeyin

Bu güçlü antioksidan, cilde zarar veren serbest radikallere karşı koruyor. Elastikiyeti artırmak, ince çizgileri gidermek ve ton farkını yok etmek için doğal kolajen üretimini tetikliyor.

Gözenekleri azaltıyor. Kan dolaşımını hızlandırıyor ve ürünlerin emilimini artırıyor. Bu ürünler; cildin temiz ve parlak görünmesini sağlar.