Dakikada 950 mermi atabilen silah! Türk firması Samsun'da geliştirdi

Türk savunma sanayii firması, yerli ve milli imkanlarla dakikada 950 mermi atabilen silah geliştirdi. Yakın zamanda seri üretime geçmesi planlanan silah; kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılabilecek.

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Türk savunma sanayii firması, uçaksavarda dışa bağımlılığı azaltma kapsamında dakikada 950 mermi atabilen bir silah geliştirdi. Canik M2F isimli silahın yakın zamanda seri üretime geçmesi bekleniyor.

TRT Haber'in haberine göre; Havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor.

Canik M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamlandı.

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.

Samsun'da üretildi

M2F uçaksavarın tasarımı ve üretimi, tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım, AR-GE, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı.

Son teknoloji özelliklere sahip

Üretimde en ufak bir hataya yer bırakmamak için ölçümler 3 boyutlu son teknoloji cihazlar ile yapılıyor. Böylece milimetrenin 10 binde 3'üne kadar tüm detaylar görülebiliyor.

M2F'nin yan yana aynı platforma bağlanarak atış gücünün 2 katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında hava savunmada etkin biçimde kullanılabilecek.

"Eğitim uçağını askeri savaş uçağına dönüştürebiliyoruz"

SYS Genel Müdürü Aral, geliştirdikleri sistemle eğitim uçağının savaş uçağına dönüşebileceğini söyledi:

"Ülkemizde üretilen helikopterlerin kanat altına podların içine 450 mühimmat ile beraber yerleştirebiliyoruz. Hürkuş gibi eğitim amaçlı geliştirilen döner pervaneli sisteme bunları bağlayabiliyoruz. Bu sayede eğitim uçağını askeri savaş uçağına dönüştürebiliyoruz."

Yurt dışından talep yağıyor

M2F'nin yakın zamanda envantere katılması bekleniyor.

Silahın daha şimdiden birçok ülkeden taliplisi bulunuyor. İhracata, seri üretime geçildiğinde başlanacak.