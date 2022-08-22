BIST 3.074
DOLAR 18,12
EURO 18,13
ALTIN 1.008,60
HABER /  GÜNCEL

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iki kritik atama! Personel ondan sorulacak

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iki kritik atama! Personel ondan sorulacak

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanı Ogün Vural, Personel Daire Başkanlığına, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Gürcan ise Kriminal Daire Başkanlığına atandı.

Abone ol

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üç yıldır Kiriminal Daire Başkanı olarak görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ogün Vural, Personel Daire Başkanı oldu.

Yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerinden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bülent Gürcan getirildi.

Kriminal Daire Başkanlığında sabah saatlerinde düzenlenen törenle Vural görevi Gürcan’a devretti. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin kötü haberi duyurdu! Geçtiğimiz yıl evlendiği eşiyle...
Kafalar grubunun üyesi Fatih Yasin kötü haberi duyurdu! Geçtiğimiz yıl evlendiği eşiyle...
Yıldız futbolcu Mesut Özil'den Erdoğan imzalı kol saatli paylaşım
Yıldız futbolcu Mesut Özil'den Erdoğan imzalı kol saatli paylaşım
Tiktok fenomeni Esra Rabia Ünal parlak taytıyla resmen sergiledi! "Başındakini bari kirletme"
Tiktok fenomeni Esra Rabia Ünal parlak taytıyla resmen sergiledi! "Başındakini bari kirletme"
Dakikada 950 mermi atabilen silah! Türk firması Samsun'da geliştirdi
Dakikada 950 mermi atabilen silah! Türk firması Samsun'da geliştirdi
Antalya'da bu mesajın sonrası 4 milyonluk vurgun: Kuşçu kafesten çıktı
Antalya'da bu mesajın sonrası 4 milyonluk vurgun: Kuşçu kafesten çıktı
Kabine toplantısı başladı!
Kabine toplantısı başladı!
Tiktok fenomeni Ceren Yaldız'ın neden apar topar evlendiği ortaya çıktı! Bakın kaç aylık hamileymiş?
Tiktok fenomeni Ceren Yaldız'ın neden apar topar evlendiği ortaya çıktı! Bakın kaç aylık hamileymiş?
Almanya'da enflasyon korkuttu Bundesbank'ın raporu ortaya çıktı
Almanya'da enflasyon korkuttu Bundesbank'ın raporu ortaya çıktı
Misafirler gelir gelmez bu mezelere dalacak! İşte masayı donatan meze tarifleri
Misafirler gelir gelmez bu mezelere dalacak! İşte masayı donatan meze tarifleri
Manchester United'a transfer olan Casemiro gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti
Manchester United'a transfer olan Casemiro gözyaşlarıyla Real Madrid'e veda etti