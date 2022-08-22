Ömrünüzde bu örümceklerden hiç görmediniz! Hiç bilinmeyen örümcek türleri

Ömrümcek denilince kiminin tüyleri ürperir, kimisin gözleri fal taşı gibi açılır. Canlılar aleminin en ürkütücü hayvanlarından biri olan örümceklerin hiç bilmediğiniz türlerini sizler için derlerdik. Bu örümcek türlerini gördüğünüzde tüyleriniz diken diken olacak.

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Örümcekler, doğada akıl sır erdirilemeyecek kadar yetenekli ve bir o kadar ürkütücü canlılardır. Zehirli örümceklerin yanı sıra, zehirsiz ve zararsız örümcekler de vardır. Yüzlerce çeşidi olan örümcek dünyasının hiç bilmediğiniz türlerini sizler için derledik. Eğer hayvanlar alemine meraklıysanız ve hiç bilmediğiniz, görmediğiniz hayvanları görmek ve araştırmak hoşunuza gidiyorsa, bu bizi sevindirir. Çünkü bu yazıda hoşunuza gidecek ilginç bilgilere sık sık yer vereceğiz. İşte hiç bilinmeyen, en tuhaf örümcek türleri...

Yüz desenli örümcek (Theridion grallator)

Gerçek olamayacak kadar ilginç bir görüntüsü olan bu örümcek, karadulların akrabasıdır. Hawaii'nin orman yağmurlarında yaşayan bu örümceğe, sırtındaki yüze benzeyen figürlerden dolayı 'yüz desenli örümcek' ismi verilmiştir. bu türün, insanlara bir zararı olmadığı biliniyor. Sarı abdomenlerindeki desenler çoğunlukla yüz şekline benzese de, kimisinde silik figürler bulunur ve kimisinde şekil bulunmaz. Ayrıca sırtında yüz şekli bulunan başka örümcek türleri de vardır.

Tavuskuşu örümceği (Maratus Volans)

Bu örümcek bir Avustralya türüdür. Bu türün erkeklerinin abdomeninde bir tavuskuşu kuyruğu gibi rengarenk bir kanatçık bulunur ve bu yüzden bu türe 'tavuskuşu örümceği' ismi verilmiştir. Bu örümcekler tavuskuşları gibi, dişilerine kur yapmak için bu kanatçığı açarlar ve arka bacaklarıyla titretirler. Bu türün üyeleri yüksek bir görüş yeteneğine sahiptir ve renkli ve parlak görüntülerden etkilenirler.

Dikenli küre ağlı örümcekler (Gasteracantha)

“Dikenli Küre Ağı Örümcekleri” ya da diğer adıyla “Boynuzlu Örümcekler”, henüz tamamı keşfedilmediği için 70’ten fazla türü olduğu tahmin edilen, çok özel bir cinstir. Bazı insanlar bu örümcek türünü görünüşünden dolayı korkunç bulsa da çok zararsızlardır. Bu türler dünyanın hemen her yerinde bulunabilir. Boynuzları ve dikenlerinin, kuşlara karşı caydırıcı olduğu düşünülür.

Kamçı örümceği (Ariamnes colubrinus)

Avustralya’da bulunan bu örümcek türü, yılanların gövdesine benzeyen ince ve uzun bir abdomene sahiptir. Sıradışı görünümü sayesinde kolaylıkla kamufle olabilir. Örümcek ağına yapışanbir dal parçası gibi göründüğü için, çoğu avcının dikkatinden kaçar ve avı tarafından da daha zor fark edildiği için kolay avlanır. Bu örümcek türü, tehlikeli karadul ile aynı ailedendir ve zehrinin gerçekte ne kadar güçlü olduğu henüz bilinmemektedir. Ama uysallığı ve kısa dişleri dolayısıyla genellike zararsız olarak kabul edilir.

Kuş pisliği yengeç örümceği (Bird dung crab spider)

Bu örümcek türü ise hayvanlar aleminin en etkili kamuflaj yeteneğine sahiptir. Vücudunda, kuş dışkısı gibi görünmesini sağlayan desenleri ve çıkıntıları mevcuttur. Yaprakların üstünde kuş pisliklerinin bıraktığı beyaz lekeler gibi... Bu örümcek türü, ağını yuvarlak bir leke gibi yaprak yüzeyine örer ve üstüne oturur. Buraya kadar yeterince şaşırtıcı özelliklere sahip değilmiş gibi bir de gerçekten kuş gübresi gibi kokar. Bu sayede av olmaktan korunmuş olur ve dışkı seven böcekleri kendine çekip av yapar.