Böyle iç harcı görmediniz! Beşamel soslu tavuklu sigara böreği çıtırlığıyla mest edecek

Beşamel soslu tavuklu sigara böreği sabah kahvaltısında sofranızı, 5 çayında masanızı renlendirecek. Lezzetiyle, çıtırlığıyla yiyenleri mest edecek enfes tat beşamel soslu tavuklu sigara böreği tarifini mutlaka denemelisiniz. Peki Beşamel soslu tavuklu sigara böreği tarifi nasıl yapılır? Beşamel soslu tavuklu sigara böreğinin püf noktası nedir? İşte çıtırlığıyla mest edecek beşamel soslu tavuklu sigara böreği tarifinin sırrını sizlerle paylaşıyoruz.

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Bir yapan bir daha yapacak. Sabah kahvaltısında veya 5 çayında farklı bir lezzet arayanlar buraya. Yapımı oldukça kolay ve pratik olan beşamel soslu tavuklu sigara böreği lezzeti ve çıtırlığıyla sofralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. İşte herkesin konuştuğu beşamel soslu tavuklu sigara böreği tarifi ve yapılışı...

Beşamel soslu tavuklu börek tarifi için malzemeler

2adet tavuk göğsü

2adet yufka

1 kutu mantar

1 adet kapya biber

2 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı margarin

1 adet yumurta sarısı

1 dilediğiniz kadartuz

1 dilediğiniz kadar susam

1 dilediğiniz kadar karabiber

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Beşamel soslu tavuklu börek tarifinin en can alıcı püf noktası

Beşamel soslu tavuklu börek tarifinde malzemelerin tazeleği kadar iç harcı ile ilgili dikkat etmeniz gereken bir husus var. Beşamel soslu tavuklu böreğin iç harcını pişirirken taşmamasını istiyorsanız mantar ve tavuklarınızı çok minik bir şekilde doğramalısınız.

Beşamel soslu tavuklu börek tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak tavuklarınızı küçük küçük doğradıktan sonra tavada iki yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber ile birlikte karıştırarak iyice pişirin. Daha sonra ince ince doğradığınız mantar ile birberlerinizi tavanıza ekleyerek soteleme işlemine devam edin. Soteleme işleminiz bittikten sonra ocağınızın altını kapatın.

Sıra beşamel sosun yapımında

Tencerenizde beşamel sos için tereyağını ve unu kavurun. Daha sonra sütü ve tavuk suyunu azar azar ekleyerek karıştırmaya devam edin. Beşamel sos yoğunlaşınca tuzunu ve karabiberini ekleyerek karıştırmaya devam edin. İstediğiniz kıvama ulaşınca ocağınızın altını kapatın.

Yumurta sarısı sürüp, susam serpin

İlk yufkayı tezgaha serin, üstüne yağ ve un serperek 2. yufkayı da serin. Yufkayı 4 eşit parçaya bölün ve en geniş kısmına tavuklu harçtan koyarak ilk katı sarın. Tüm yufkalarınıza aynı işlemi uygulayın ve üstlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin.

Kontrol etmeyi unutmayın

Fırın tepsisine dizdikten sonra 190 derece önceden ısıttığınız fırında kızarıncaya kada pişirin ve servis yapın. (Yaklaşık 10-15 dakika pişirmeniz yeterli olacak, arada kontrol ederek tepsinlerinizin yönünü değiştirmeyi unutmayın.