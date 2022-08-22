Elon Musk isyan etti: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Elon Musk'ın insanların beynine mikroçip yerleştirmeye çalışan biyoteknoloji şirketi Neuralink, yeni bir konuyla gündeme geldi. Yeni gelen haberlere göre Musk, personeline yavaş ilerlemeden dolayı hayal kırıklığına uğradığını söyledi

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Dört Neuralink çalışanı, Musk'ın yavaş ilerleme konusunda personele hayal kırıklığını dile getirdiğini söyledi. Reuters'e göre kendi personelinin yavaş ilerlemesi nedeniyle Musk, kısa süre önce rakip firma Synchron'un CEO'su ile potansiyel bir anlaşma hakkında görüştü.

Neuralink ve Synchron, beyin aktivitesini bilgisayar sistemlerine bağlayan beyin arayüzü teknolojisi geliştiriyor. Synchron bu yıl Neuralink'i geçmeyi başararak teknolojisinin insan denemelerini Temmuz ayında başlatan ilk şirket olurken, Neuralink henüz insanlarda test etmeye başlamadı.

Musk, başlangıçta Neuralink cihazlarının insan denemelerinin 2020 gibi erken bir tarihte başlayacağını söylemişti. Daha sonra da Neuralink'in 2022'nin sonuna kadar insan denemelerine başlamayı umduğunu söyledi. Ancak bu tarih yine ötelenecek gibi duruyor.

Musk, Neuralink şirketinin iki kurucu ortağından biri. Bu kuruculardan diğeri ise Max Hodak'du. Eski başkan Şubat ayında Synchron'a yatırım yaptığını duyurdu

Şu anda Neuralink'in hangi aşamada olduğu bilinmiyor. Ancak Musk, geçtiğimiz günlerde Neuralink'in 31 Ekim'de bir "ilerleme güncellemesi gösterip anlatacağını" söyleyen bir tweet attı.