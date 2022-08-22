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Batman Belediyesi bacağı kırılan eşek için adeta seferber oldu

Batman Belediyesi bacağı kırılan eşek için adeta seferber oldu

BATMAN Belediyesi, bir aracın çarpması sonucu bacağı kırılan eşek için seferber oldu.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çevre yolu Batman Stadyumu mevkiinde refüjde yaralı eşek var ihbarı üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, öncelikle bitkin düşen eşeğe su ve yiyecek vererek karnını doyurmasına yardımcı oldu. Sağ arka bacağı kırılan eşeğin Osmaniye ilinde HAYTAP’a ait Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne gönderilmek üzere yetkililerle iletişime geçildi.

Olumlu yanıt alınan yaralı hayvan için harekete geçen Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvan ambulansı ile yaralı hayvanı Emekli Hayvan Çiftliği’ne götürdü.

Yaralı eşeğin yaşamının geri kalan zamanını Osmaniye ilinde bulunan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)’na ait çiftlikte devam edeceği belirtildi.

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