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Benzine zam geldi! 23 Ağustos'tan (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak işte zamlı benzin fiyatları

Benzine zam geldi! 23 Ağustos'tan (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak işte zamlı benzin fiyatları

Dolardaki yükseliş ve petrol borsalarındaki dalgalı seyir sonrası benzine kallavi zam geldi. Benzinin litre fiyatına 23 Ağustos 2022'den (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar pompaya yansıyacak.

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki yükseliş sonrası akaryakıt fiyatlarındaki hareket devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 81 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı 21 lirayı geçti. Bu gece motorinde fiyat değişimi beklenmiyor. Motorine 19 Ağustos Cuma gecesi 1 lira 8 kuruş zam gelmişti.

Zamlı benzin fiyatları ne kadar olacak?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,14 TL’ye, Ankara’da 21,27 TL’ye, İzmir’de 21,26 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 25,03 TL, Ankara’da 25,14 TL ve İzmir’de 25,16 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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