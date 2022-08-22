İbrahim Tatlıses'in öfkesi dinmiyor! Aklı yerinde değil diyen eski eşine olay gönderme

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses geçtğimiz akşam Kuruçeşme Açıkhava’da sahne aldı. 7 konserde toplam seyirci sayısı 22 bine ulaşan İmparator görkemli konserde hiç ara vermeden peş peşe 37 şarkı söyleyerek kırılması güç bir rekora imza attı ve sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan usta sanatçı ilk eşi Adalet Durak’a gönderme yapmayı da ihmal etmedi.

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Kuruçeşme Açıkhava’da 7’nci konserine imza atan İbrahim Tatlıses, 12 yıl ara verdiği sahnelere geçtiğimiz yıl Kuruçeşme Açıkhava konserleri ile geri dönmüştü. 2.5 saat boyunca ara vermediği konserde 37 şarkı seslendirerek yeni bir Kuruçeşme Açıkhava rekoruna da imza atan İmparator, Şanlıurfa adliyesine giderek suç duyurusunda bulunan ilk aşkı Adalet Durak’a sahneden flaş bir gönderme yaptı.

"Beni yine ağlatacaksınız"

7’nci kez Kuruçeşme’de konser veren ünlü sanatçıyı hayranları “İmparator” tezahüratlarıyla karşıladı. Tatlıses sevenlerinin tezahüratlarına karşısında duygulu anlar yaşadı ve “Beni yine onurlandırdınız, gururlandırdınız, beni yine ağlatacaksınız” sözleriyle teşekkür etti.

Tatlıses performansıyla Açıkhava’yı ayağa kaldırdı

Uğradığı silahlı saldırınını ardından İBO SHOW ile ekranlara dönen İmparator, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. 7 konserde toplam 22 bin seyirci sayısına ulaşan İmparator, 2.5 saat boyunca ara vermeden 37 şarkı söyleyerek kırılması güç bir rekora imza attı. Performansıyla sevenlerini mest eden usta sanatçı “Yalan” performansı ile de Kuruçeşme Açıkhava’yı ayağa kaldırdı. Şarkının finalinde alkış yağmuruna tutulunca duygu dolu anlar yaşadı ve “Beni böyle okutan sizlersiniz” dedi.

Tatlıses'ten ilk eşine gönderme

Tatlıses, muhteşem gecede akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia eden oğlu Ahmet Tatlı ve kendisi hakkında Şanlıurfa adliyesine giderek suç duyurusunda bulunan ilk eşi Adalet Durak’a sahneden gönderme yaptı. Adalet Durak, Tatlıses’in telefonla katıldığı canlı yayında kendisine “Kara peçeli ve büyücü” diyerek aşağılayıcı hakaretlerde bulunduğunu öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

Adı geçmişte kadına şiddet olaylarıyla anılan İbrahim Tatlıses konuyla ilgili de çarpıcı sözler söyledi.

İşte İbrahim Tatlıses'in o açıklamaları;

Tatlıses açıklamasında; "Bak futbolcuların ömrü 7-8 senedir. 36 yaşına kadar oynarlar ama sanatçının öyle değil. Elwis Presley mesela Allah rahmet eylesin. Frank Sinatra 70 yaşında sahneye çıktı ve ortalığı yıktı. Ben de 70'im ama ben de yıkıyor muyum bilmiyorum. Yaş yetmiş ama iş bitmemiş Mugo. Bitmeyecek de bitiremeyeceksiniz de. Sizlere demiyorum, sözüm sizlere değil. Zaten sizlersiniz yaşatan. Öyle bir hadsizlik edemem. Had bilmek çok önemlidir. Haddini bildiğin sürece doğru gidersin" dedi. Bu sözlerin üzerine alkış tufanı koptu.

Sözlerine devam eden Tatlıses, "Öyle cadde ortasında, sokak ortasında delikanlıysan bir delikanlıya yap. Biliyorsun kadın zayıftır. Kadına şiddet... Allah senin cezanı verecek" dedi. Tatlıses'in bu sözleri ilk eşi Adalet Durak’a gönderme olarak yorumlandı.