Tuba Ünsal yeni aşka Çeşme'de yelken açtı! Bakın güzel ismin sevgilisi kim çıktı

Magazin ve tiyatro dünyasının ünlü isimlerinden Tuba Ünsal, Çeşme'de ortak arkadaşları vasıtasıyla Serdar Turan'la tanıştı. Ortaya atılan iddialara göre Tuba Ünsal ve Serdar Turan, aşk yaşamaya başladı.

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Son yıllarda kendini tiyatroya adayan ve tüm hayatını bu tutkusu doğrultusunda şekillendiren Tuba Ünsal, yeni bir aşka yelken açtı. Ortaya atılan iddialara göre güzel oyuncu geçtiğimiz ay tanıştığı Serdar Turan ile birlikte.

Çeşme’de bir arkadaş ortamında tanışan çift, bir aylık birbirlerini tanıma aşamasından sonra aşk yaşamaya başladı.

Bir süre boyunca ilişkilerini herkesten uzak sürdüren ikili, geçtiğimiz günlerde Serdar Turan’ın evinde bir davet vererek beraberliklerini herkese açıkladı.

Ortak arkadaşlarının birbirlerine çok yakıştığı söylenen Tuba Ünsal ve Serdar Turan’ın hâlâ Yunanistan’ın Paros adasında birlikte tatil yaptığı da gelen bilgiler arasında.

Hacklenince Instagram’ı bıraktı

İş dünyasının tanınan ismi İzzet Özilhan’ın bir süre önce sosyal medya hesabında eşi Yasemin Özilhan’ın fotoğraflarını kaldırması ve sonrasında hesabını kapatmasıyla ortalık çalkalanmıştı. İki çocuk sahibi olan ikilinin aralarının açıldığı ve boşanacakları yönünde dedikodular çıkmıştı. İşin gerçeği ise sonradan ortaya çıktı.

Yasemin Özilhan zaten eşinin bir fotoğrafını paylaşarak dedikoduları sonlandırmıştı. Ortaya atılan iddialara göre, İzzet Özilhan’ın Instagram hesabının kapatmasının sebebi, hesabının hacklenmesiymiş. Özilhan’ın hesabını ele geçiren kişiler, eşi Yasemin Özilhan’ın fotoğraflarını silmiş.

Hesabını bir süre sonra kurtaran ünlü iş insanı İzzet Özilha, bu yaşananlardan sonra sosyal medyadan soğumuş ve hesabını tamamıyla kapatmış. Yasemin Özilhan işi gereği sosyal medyayı aktif olarak kullanırken eşi böylece sosyal medya macerasına nokta koymuş.

Evlilik yolunda ilk adım

Erikli’nin eski sahibi ünlü yatırımcı Fatih Aslanoba, geçtiğimiz gün Derya Çelepçıkay ile Amerika’da nişanlandı. Bir süredir ABD’de yaşamını sürdüren Obadan Gıda’nın kurucusu olan Fatih Aslanoba, iş arkadaşıyla hayatını birleştirmek için büyük bir adım attı.

Derya Çelepçıkay’ın da Obadan Gıda çatısı altında çalıştığı gelen bilgiler arasında.

Bodrum’u sallayacak

Şarkıları ile tüm dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Fransız rapçi Maitre Gims, 24 Ağustos Çarşamba günü Gümbet’te B1 Clup’ta sezonun ilk iddialı konserinde hayranları ile buluşacak.

YouTube’de 500 binden fazla izlenme sayısına ulaşan Maitre Gims, Bodrum’da sezonun en yüksek katılımlı ve eğlence kat sayısı en yüksek sahne şovunu gerçekleştirecek. Günler öncesinden biletleri tükenen etkinlikte Gims, görsel şovların yer alacağı gecede şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte coşkuyla seslendirecek.