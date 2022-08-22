Cebinizdeki iPhone iyi bakın! iPhone14 fiyatı duyanlara küçük bir şok etkisi yaratacak

Son zamanlarda yükselen altın, dolar fiyatlarının yanında iPhone telefon fiyatları da yerini aldı. Her geçen gün artan iPhone fiyatlarının ikinci ellerini almak bile artık çok zor... Apple'ın çıkaracağı yeni telefonu iPhone 14'ün tahmini fiyatını duyunca şok geçireceksiniz. Sıkı tutunun...

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Son dönemin en çok tercih edilen telefon markası Apple, her gelişmesiyle dünya çapında büyük bir heyecan ve ilgiyle karşılanıyor. Son olarak çıkardığı iPhone 11, 12 ve 13 serisiyle büyük paralar verilerek satın alınan bu telefonların fiyatları gün geçtikçe uçuyor. Apple'ın yeni çıkaracağı telefonu iPhone 14'ün hazırlıklarına hız kesmeden devam ediliyor. Hazırlıkların neredeyse sona yaklaştığı bu yeni telefon modelinin fiyatı iste duyanların gözlerini fal taşı gibi açtı. iPhone 14 için tahmin edilen fiyat cepleri yakacak. Resmen servet değerinde...

iPhone 14’te 100 dolarlık bir fiyat artışı bekleniyor

Sağlam kaynaklardan sızan haberlerle daha önce serinin ücretlendirmesiyle ilgili çeşitli bilgiler aktarsa da tutarlı bir sonuca varılamamıştı. Geçtiğimiz dönem, piyasadaki talep azlığı ve piyasanın durgunluğundan dolayı, iPhone 14 için önceki fiyatlarla aynı sularda fiyat aralığında olacağı söylense de son alınan bilgilere göre, 100 dolarlık bir artık bekleniyor.

Apple bazı iPhone 12’leri geri çağırıyor

WedBush Securities analisti olan Dan Ives. iPhone 14 fiyatlarının eski fiyatlarla aynı olacağı yönündeki söylendileri yalanları ve öyle bir durum olmadığını söyledi. Kaynak, Apple’ın yeni amiral gemisinde 100 dolar civarında bir fiyat artışı olabileceğini belirtti. En ünlü kaynaklardan biri olan analist Ming-Chi Kuo da bu tarz bir fiyat artışından söz etmişti. Bu söylentiler doğrultusunda düşünüldüğünde ise standart model 800 dolardan, Pro Max modeli ise 1200 dolardan satışa çıkacak.

Yeni özellikler

Apple’ın yeni 48 megapiksellik geniş açılı kamerasının sadece Pro modellerine özel olması beklenirken, standart ‌‌iPhone 14‌‌ modellerinde de iPhone 13 serisi gibi 12 megapiksellik geniş açılı bir kamera bulunacağı konusu, söylentiler arasında en çok ilgi çekenlerden biri... iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde 1.90 µm olarak bulunan piksel boyutlarının yeni kamera ile birlikte 1.22 µm’ye düşmesi beklentisi de sıkça konuşuluyor. Bunlarla birlikte, iPhone 14, 14 Plus modellerinin A15 Bionic yongasından, üst düzey özelliklere sahip modelleri iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max ise A16 Bionic işlemcisinden güç alacağı söyleniyor.