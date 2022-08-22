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Eni ve Total Energy Doğu Akdeniz'de öyle bir rezerv buldu ki... Altıncı parselde önemli keşif

Eni ve Total Energy Doğu Akdeniz'de öyle bir rezerv buldu ki... Altıncı parselde önemli keşif

İtalyan Eni ve Fransız TotalEnergy, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tartışmalı olan altıncı parselde önemli bir doğal gaz rezervi bulunduğunu bildirdi.

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İtalya merkezli petrol ve doğal gaz şirketi Eni ve Fransa merkezli TotalEnergy, Kıbrıs açıklarında yaklaşık 2,5 trilyon fit küp (TFC) gazın bulunduğunu bildirdi. Gazın bulunduğu Kronos-1 kuyusu, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında tartışmalı olan 6. parselde yer alıyor.

Eni'den yapılan açıklamada, "İlk tahminler… yaklaşık 2,5 TCF gazın yerinde olduğunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Enerjide Rusya'ya mahkum olan birçok Avrupa ülkesi de umudunu Doğu Akdeniz'deki keşifleri bağlamış durumda. Açıklamada, "Kronos-1'deki gaz keşfi, bölgedeki ek potansiyelin kilidini açabilir" ifadelerini kullanan İtalyan şirket Eni, keşif için "Avrupa'ya daha fazla gaz tedariki sağlama konusundaki başarılı çabasının bir parçası" dedi.

TotalEnergies'in keşiften sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kevin McLachlan, "Kronos-1'deki bu başarılı keşif, düşük teknik maliyetli ve düşük karbon emisyonlu kaynakları keşfetmeye odaklanan keşif stratejimizin etkisinin bir başka örneğidir" dedi.

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