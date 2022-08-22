BIST 3.059
DOLAR 18,11
EURO 18,07
ALTIN 1.012,45
HABER /  EKONOMİ

Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan flaş uyarılar! Bu sistem krizi derinleştirir faiz artırılmalı

Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu'ndan flaş uyarılar! Bu sistem krizi derinleştirir faiz artırılmalı

Dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomist arasında gösterilen Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını eleştirirken, mevcut ekonomik modelin devam etmesinin krizi derinleştireceğini, faizlerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Abone ol

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) Öğretim Üyesi, “Dar Koridor” ve “Ulusların Düşüşü” kitaplarının yazarı  olan Daron Acemoğlu, mevcut ekonomik modelin devam etmesinin krizi derinleştireceğini, faizlerin artırılmasının zorunlu olduğunu söyledi. İstanbul Vodafone Park'ta Çukurova Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu'nun konuğu olan ve interaktif olarak diğer üyeler tarafından izlenen bir toplantıda düşüncelerini anlatan Daron Acemoğlu, küresel ekonomideki projeksiyonlar ve ulusların gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu modelde ısrar krizi derinleştirir

Dünyada en çok alıntı yapılan 10 ekonomistten biri olan Daron Acemoğlu, tüm dünyada bir ekonomik durgunluk beklendiğini, gelişmiş ekonomilerin yüksek enflasyonla mücadele ederken faizleri artırdığını, küresel ticarette talep daralmalarının hızlandığını belirtti. Acemoğlu, Avrupa Birliği ülkelerinde resesyon kaygılarının arttığını, gelişmiş ülkelerde yüksek enflasyon yaşandığını, Türkiye'de ise mevcut ekonomi modelinin devam ettirilmesinin krizi derinleştireceğini söyledi.

Enflasyon yükselirken faiz artırılmalı

Normal ekonomi kurallarına ve teorilere göre gelişmekte olan bir ülkede enflasyon kontrol dışına çıkarken reel faizlerin düşük olmaması gerektiğinin altını çizen Acemoğlu, ekonomik istikrarın sağlanması için acil müdahale anlamında ilk etapta faizlerin artırılması zorunluluğunun olduğunu, orta vadede ise önemli kurumların bağımsızlığının güçlendirilmesiyle güven ortamının artırılması gerektiğini, tüm bunlar yapılırsa yurt dışından kaynakların Türkiye'ye getirilebileceğini belirtti.

'Kur Korumalı Mevduat' çok ciddi sıkıntımla doğuracak

Ekonomide acil ve kısa süreli olarak sigorta benzeri argümanların kullanılabileceğini vurgulayan Acemoğlu, örneğin kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasının uzun süreli devam ettirilmesinin ciddi sıkıntılar doğuracağına, devlet bütçesine ilave yük getireceğine ve büyük gelir adaletsizliğine sebep olacağına dikkati çekti.

500 milyon insan göç edecek

Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyanın 30-40 yıllık geleceğini 7 unsurun şekillendireceğini, bunların başında gelen iklim değişikliğinin derinleşen etkileriyle göç ve mülteci hareketlerinin hızlanacağını, yaklaşık 500 milyon insanın ülke değiştirmesinin öngörüldüğünü söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararı için yeni tarih verildi
CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kararı için yeni tarih verildi
Cebinizdeki iPhone iyi bakın! iPhone14 fiyatı duyanlara küçük bir şok etkisi yaratacak
Cebinizdeki iPhone iyi bakın! iPhone14 fiyatı duyanlara küçük bir şok etkisi yaratacak
ABD'li senatör iyice zıvanadan çıktı! Küstah sözler: Türkiye kendini kanıtlamalı
ABD'li senatör iyice zıvanadan çıktı! Küstah sözler: Türkiye kendini kanıtlamalı
Benzine zam geldi! 23 Ağustos'tan (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak işte zamlı benzin fiyatları
Benzine zam geldi! 23 Ağustos'tan (bu gece yarısı) itibaren pompaya yansıyacak işte zamlı benzin fiyatları
Tuba Ünsal yeni aşka Çeşme'de yelken açtı! Bakın güzel ismin sevgilisi kim çıktı
Tuba Ünsal yeni aşka Çeşme'de yelken açtı! Bakın güzel ismin sevgilisi kim çıktı
Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor
Taylan Antalyalı'ya sürpriz talip! Süper Lig ekibine gidiyor
34 yaşındaki Burhan, hayalindeki kadını ararken öldürülmüş
34 yaşındaki Burhan, hayalindeki kadını ararken öldürülmüş
İbrahim Tatlıses'in öfkesi dinmiyor! Aklı yerinde değil diyen eski eşine olay gönderme
İbrahim Tatlıses'in öfkesi dinmiyor! Aklı yerinde değil diyen eski eşine olay gönderme
Fırat Nehri alarm veriyor! Hastalık kapanlar oldu terör örgütünü suçladılar
Fırat Nehri alarm veriyor! Hastalık kapanlar oldu terör örgütünü suçladılar
Merve Dizdar yine başrolü kaptı! Yeni dizisindeki rolü ağızları açık bırakacak
Merve Dizdar yine başrolü kaptı! Yeni dizisindeki rolü ağızları açık bırakacak