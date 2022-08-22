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Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren uygulamaya erişim engeli

Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren uygulamaya erişim engeli

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.

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Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği, sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle söz konusu sitenin kapatılması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

Derneğin avukatı, bu süreçte site yöneticilerinin kendilerine ait görüntüleri paylaşarak "kişilik haklarına saldırıda" bulundukları gerekçesiyle sitenin erişime kapatılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle "havrita.com" sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

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