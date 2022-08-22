Masterchef Azize'yi görenin yüzü şekilden şekile girecek! Verdiği kilolarla mankenlere dönmüş

Masterchef Türkiye yarışmacısı Azize Polat değişimi ile görenleri şok etti. Yarışmadan sonra azim etti kilo verdi. Son haliyle sosyal medyayı salladı.

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Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin en çok izlenen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacıları değişimleriyle sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde eski yarışmacı Barbaros Yoloğlu 100 günde vücudu ve tarzındaki değişimini paylaşarak MasterChef hayranlarını şaşırtırken şimdi de MasterChef 2021'de başarılı performansıyla dikkat çeken 36 yaşındaki Azize Polat değişimiyle dikkat çekti.

Kilolu olduğum için ötekileştiriliyorum demişti...

Yarışmanının final bölümünde duygusal bir konuşmayla veda eden Azize Polat yarışmaya katılmadan önce geçmişte kilolu bir kadın olduğu için ötekileştirildiğini anlatmıştı. MasterChef'in eski yarışmacısı Azize Polat şimdilerde değişimiyle dudak ısırttırıyor.

Bir yemek kitabı okuyarak yarışmaya katılmıştı

Yarışma boyunca yavaş yavaş verdiği kilolarlada dikkat çeken Polat yalnızca bir yemek kitabı okuyarak yarışmaya katıldığını şeflere açıklamıştı. Ev hanımı olan yarışmacı üstün performansıyla şeflerinde dikkatini çekmişti.

Tanınmaz hale geldi!

MasterChef macerası sonlanan yarışmacının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları görenler ise neye uğradığını şaşırdı. Yarışmadan sonra adeta eriyen Azize Polat fit haliye kendine hayran bıraktı. Birçok kişi paylaşımlarından Polat'ı tanıyamadı. İşte MasterChef 2021 yarışmacısı Azize Polat'ın son hali...

Azize Polat kimdir?

1986 doğumlu olan Azize Polat aslen Adanalıdır. Lise mezunu ve üç çocuk annesi olan Polat'ın mesleği ev hanımlığıdır. Daha önce iki kez MasterChef Türkiye yarışmasına başvuran Polat üçüncü başvurusunda yarışmaya kabul edilmiştir.

Daha önce hiçbir aşçılık eğitimi almayan Polat yarışmaya yalnızca bir yemek kitabı okuyarak girdiğini açıklamıştı. Ünlü isim aynı zamanda yarışmaya katılmak için 30kilo verdiğini de sevenleriyle paylaşmıştı. Azize Polat meslek hayatına aşçılık olarak devam etmektedir.