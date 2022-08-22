İrem Derici'nin kan ter içerisinde paylaştığı fotoğraflar gündem oldu! "Allah beni betonlukla sınıyor"

Şarkılarıyla, konuşmalarıyla ve samimi tavırlarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, Antalya'da verdiği konser sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yine adından bahsettirdi.

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Katıldığı programlardaki samimi tavırları ve konuşmalarıyla birçok kişi tarafından sevilen ünlü şarkıcı İrem Derici, yaz konserlerini ara vermeden sürdürüyor. Yoğun bir tempoda çalışan Derici ara ara tatile kaçsa da konserlerinde oldukça fazla enerji harcıyor. İrem Derici Antalya'daki son konserinde de bir hayli ter döktü.

Kan ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Derici, verdiği konserin ardından kan ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sahnede de zor anlar yaşadı

Antalya'daki konserde İrem Derici'nin aşırı sıcaklar sebebiyle sahnede bile zor anlar yaşadığı ve çok sıcakladığı belirtildi.

"Saat 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım"

Konserin ardından son halini paylaşarak takipçilerine durumu anlatan İrem Derici, "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" ifadelerini kullandı.

"Allah sesime zeval vermesin"

İrem Derici, kanser sonraki durumunu Instagram'da paylaşan birine ise şu cevabı verdi; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. Kurumadı."

İrem Derici kimdir?

Şarkıcı İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde Hulusi Derici ve Jale Ediz'in kızları olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Dört yaşında org çalmaya başlayan başarılı şarkıcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı piyano bölümünü liseyle beraber bitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Derici, pazarlama iletişimi yüksek lisans programına devam ederken O Ses Türkiye'ye katıldı ve yarı finale kadar yükseldi. O Ses Türkiye'den önce üç yıl bir reklam ajansında metin yazarı olarak çalıştı. Aynı dönemde Monopop isimli grubuyla Türkiye'nin birçok yerinde sahne aldı.

2012'de "Bensiz Yapamazsın" single'ı ile profesyonel anlamda müzik hayatına başladı. Ardından Mayıs 2013'te ikinci single'ı "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı"nı piyasaya çıkardı. Aynı yılın Eylül ayında İki adlı bir maxi single yayımladı. Bu maksi teklinin ilk klibi "Sevgi Olsun Taştan Olsun" şarkısına çekilirken ikinci klibi "Zorun Ne Sevgilim"e çekildi. "Zorun Ne Sevgilim", Türkiye Resmî Listesi'nde üç hafta iki numarada kaldı. Ardından Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen?"i yeniden yorumladığı bir single piyasaya çıkardı.

2014'te yayımladığı "Kalbimin Tek Sahibine" singleı Türkiye'de hit olarak YouTube'da izlenme başarısı yakaladı. Aynı yıl ikinci maxi single'ı Üç'ü çıkardı. Çıkış şarkısı "Bir miyiz?"in yanı sıra "Nabza Göre Şerbet" şarkılarına video klip çekildi. Mart 2015'te "Değmezsin Ağlamaya" ve Eylül 2015'te "Aşk Eşittir Biz" teklilerini yayımladı. "Aşk Eşittir Biz", Türkiye'de iki numaraya kadar yükseldi. Aynı yıl ayrıca Emrah Karaduman'ın Tozduman albümündeki "Nerden Bilecekmiş" şarkısını seslendirdi.

Derici, Şubat 2016'da ilk stüdyo albümü Dantel'i GNL Entertainment etiketiyle piyasaya sürdü. Albümle aynı adı taşıyan çıkış şarkısı, Türkiye'de aralıksız dört hafta bir numarada kaldı. Albümün ikinci klibi "Evlenmene Bak" şarkısına çekildi ve klipte Sinan Akçıl da oynadı. Ardından üçüncü klip "Dur Yavaş" ve dördüncü klip "Bana Hiçbir Şey Olmaz" şarkılarına geldi.