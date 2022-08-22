Müge Anlı diğer programlarının devrini kapatacak! Müge Anlı ve Tatlı Sert'in başlama tarihi belli oldu

ATV ekranlarında yayınlanan ve gündüz kuşağında reyting rekorları kıran Müge Anlı ve Tatlı Sert programının yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen tarihin açıklanmasınında ardından Müge Anlı takipçileri internette programın yeni sezonu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki Müge Anlı ve Tatlı Sert programının yeni sezonu ne zaman başlıyor? İşte Müge Anlı ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

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Çözdüğü cinayetlerle, bulduğu kayıplarla izleyicisini ekran başına kitleyen ayrıca gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile gönüllerde taht kuran ekranların sevilen ismi Müge Anlı yeni sezonunda izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor. Müge Anlı ve Tatlı Sert programının yeni sezonunun yayın tarihi belli oldu. Programın ileri bir tarihe ertelendiği iddialarının asılsız olduğu ise netlik kazandı. İşte Müge Anlı ve Tatlı Sert programının yeni sezonun bilgileri...

O iddialar asılsız çıktı

Bütün Türkiye'nin merakla beklediği Müge Anlı, 15. sezonuyla cinayetten kayıplara, yankı uyandıracak gibi konularla yeniden izleyicisiyle buluşacak. Milyonları ekrana kitleyen programın stüdyoda yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı 5 Eylül'e ertelendiği iddia ediliyordu.

Efsane geri dönüyor

Ekranların sevilen ismi Müge Anlı 15. sezonu için geri sayıma başladı. Yeni sezon öncesi dünyaevine giren ve evlilik haberini canlı yayında duyuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Müge Anlı evleneceğini duyurmuştu

Müge Anlı program sezon finali yapmadan önce canlı yayında evleneceğini açıklamıştı. Müge Anlı hayranlarına müjdeli haberi şu sözlerle vermişti; "Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim.

Evlenmeye karar verdim" Anlı sözlerin devamında ise; "Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim" ifadelerini kullanmıştı.

Müge Anlı evlendi

ATV ekranlarında yayınlanan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ isimli televizyon programıyla izleyiciyle buluşan Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran tarihinde hayatını birleştirdi. Gözlerden ve basından uzak bir şekilde nikah masasına oturan ikili törene yalnızca yakın çevresini çağırmıştı.