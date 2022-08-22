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Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon

Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon

Adalet Bakanlığı, Vakıfbank ile yapılan anlaşmaya göre personele eşit ve tek seferde 25.000 TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

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Adalet Bakanlığı personeline müjdelli bir haber verildi. Bakanlığın personelin maaş ve ödemelerine ilişkin kullanılacak bankanın tespiti için başlattığı ihale sonuçlandı.

Buna göre personele en yüksek promosyonu teklif eden Vakıfbank ihaleyi aldı.

Tek seferde her personele 25 bin TL ödenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada vakıfbank ile yapılan anlaşmaya göre personel tek seferde 25 bin TL promosyon alacak.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır. Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir. Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

Personel ödemeyi kesintisiz alacak

Bu teklif üzerine ihale bu rakam üzerinden sonuçlandırılmıştır. İhale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen 25.000 TL, 01.09.2022 - 01.10.2022 arasında tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecektir.

Sürece katkılarından dolayı Büro Memur Sendikası ile Koop-İş Sendikalarına ve Vakıfbank Genel Müdürü başta olmak üzere banka temsilcilerine teşekkür ediyoruz.

Milletimize adalet hizmetlerini sunmak için faaliyetlerini özveriyle sürdüren her bir personelimize banka promosyon anlaşmasıyla ödenecek olan rekor miktarın hayırlı olmasını dileriz."

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