BIST 3.062
DOLAR 18,09
EURO 17,97
ALTIN 1.009,51
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Jandarma ele geçirdi! Paha biçilemiyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Jandarma ele geçirdi! Paha biçilemiyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, tarihi deri kitap ile deri kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Abone ol

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışlar devam ediyor.

Bu çerçevede Gebze ilçesinde bir araçta yapılan kontrollerde torpido bölümünde gizlenmiş İbranice işaret ve semboller içeren deri kitap ile kemer ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araçta bulunan Z.Y. ve Z.Y. isimli 2 şahıs ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.

İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bir dönemin yıldızının çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı! Engür Kalender'den kötü haber geldi sanatçı hastaneye yatırıldı
Bir dönemin yıldızının çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı! Engür Kalender'den kötü haber geldi sanatçı hastaneye yatırıldı
Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek
Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek
İrem Derici'nin kan ter içerisinde paylaştığı fotoğraflar gündem oldu! "Allah beni betonlukla sınıyor"
İrem Derici'nin kan ter içerisinde paylaştığı fotoğraflar gündem oldu! "Allah beni betonlukla sınıyor"
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon
Bu burçların hem gönlü güzel hem yüzü! İşte içinin temizliği yüzüne yansımış burçlar
Bu burçların hem gönlü güzel hem yüzü! İşte içinin temizliği yüzüne yansımış burçlar
Mehmet Ali Çelebi hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Mehmet Ali Çelebi hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
Masterchef Azize'yi görenin yüzü şekilden şekile girecek! Verdiği kilolarla mankenlere dönmüş
Masterchef Azize'yi görenin yüzü şekilden şekile girecek! Verdiği kilolarla mankenlere dönmüş
Dolar yatırımcılarına sedye getirin! Şayet Necmettin Batırel'in dediği olursa dolar bu rakamı görecek
Dolar yatırımcılarına sedye getirin! Şayet Necmettin Batırel'in dediği olursa dolar bu rakamı görecek
Makyaj yapayım derken madara olmayın! İşte allık sürerken herkesin yaptığı 5 hata
Makyaj yapayım derken madara olmayın! İşte allık sürerken herkesin yaptığı 5 hata
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren uygulamaya erişim engeli
Sokak köpeklerinin yerini harita üzerinde gösteren uygulamaya erişim engeli