Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Türk lirası çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Vatandaşlarımızdan ve iş dünyamızdan tek ricam, kendi ülkelerine ve dolayısıyla kendi paralarına güvenmeleridir." dedi. "Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, "Vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan feci kazalara ilişkin de konuşarak, "Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalar, tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır, failler hakkında gereken işlemler yapılacaktır" dedi.

Öte yandan Erdoğan, mısır alım fiyatının destek hariç ton başına 5 bin 700 TL olarak belirlendiğini ayrıca öğrencilere yardımcı kaynak kitapların ücretsiz olacağı müjdesini de verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeminde Rusya-Ukrayna Savaşı, tahıl koridoru, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydan gelen kazalarda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Soruşturmalar neticesinde, failler hakkındaki işlemler yapılacaktır. Benzer kazaların yaşanmaması için her alanda gerekli tedbirleri belirleyerek hayata geçireceğiz. Bu meselenin üstesinden gelmeye kararlıyız.

"Abdülhamit han Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür"

Son kabineden bu yana pek çok çalışma gerçekleştirdik. YAŞ toplantısında terfileri karara bağladık. Ardından görevlendirmelerimizi yaptık. Yeni rütbe ve görevleriyle hizmetlerde bulunacak subaylarımıza başarılar diliyoruz. Bizleri bağrına basan vatandaşlarımızla hasbihal dışında yüzlerce eserin toplu açılışını gerçekleştirdik. 8 Ağustos'ta büyükelçilerimizle bir ufuk turu yaptık. Aynı gün akşam Muharrem orucunu açtık. Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak gördüğümüz canlarımızla ortak değerlerimize odaklı çalışmalar yürüteceğiz. Abdülhamit Han sondaj gemimizi görev yerine uğurladık. Akdeniz'deki haklarımızı savunma irademizin sembolüdür. Akkuyu'daki nükleer santrale giderek incelemelerde bulunduk. Aynı gün Konya'daki İslami Oyunları'nın açılışını yaptık.

Ülkemizi dünyada 9.sıraya yükselttik

10 Ağustos'ta Arnavutluk Başbakanı ile bir araya geldik. İnşallah eylülün ilk haftası Balkan turuna çıkacağız. Türkiye'nin sınırlı su kaynaklarını verimli kullanmak için baraj inşasına önem veriyoruz. 605 hidroelektrik santrali ile önemli mesafeler kat ettik. Bu bakımdan ülkemizi dünyada 9.sıraya yükselttik. İstanbul Medeniyet Üniversitemizin yeni kütüphanesinin açılışını yaparken, kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Külliye içindeki Millet Kütüphanemizin prestiji bize doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.

"Tartışmalara kulak asmadık"

TOKİ ve Esenler belediyesi işbirliği ile yürütülen projeyi süratle tamamlayacağız. Kuru üzüm fiyatını da açıklayarak üreticimize müjdeyi verdik. Yarın Filistin devlet başkanını misafir edeceğiz. Perşembe günü Ahlat'tayız. Cuma günü Malazgirt'te olacağız. Sayın Bahçeli ile bu iki programı gerçekleştireceğiz. Türkiye 20 yılda hedeflerine ulaşma yolunda kritik dönemeçten geçmektedir. Karşımıza her türlü engeli çıkardılar. Milli iradenin üstünlüğünü tesis edip, terör örgütlerinin başını ezmek suretiyle mücadelemizin büyük kısmını kazandık. Son dönemde bizi zorlayan konu faiz, kur ve enflasyon denklemiyle ekonomi olduğu gerçektir. Alçak bir saldırıya maruz kaldığımız 2018'den itibaren yeni programı hayata geçirmeye başladık. Biz ne yaptığımızı iyi bildiğimiz için tartışmalara kulak asmadan işimize baktık köklü dönüşümü hayata geçirdik.

"Bugünkü enflasyon işsizlik kaynaklı değil maliyet odaklıdır"

Mandacı iktisatçılar programı kötülemek için verilerin yarısını anlatıp diğer yarını örtmeye devam ediyor. Akıl sahibi iktisatçılar ise amacını takdir ediyor. İktisat teorileri fizik ve matematik gibi her yerde geçerli konular değildir. Bu teoriler her ülkenin şartlarına birikimine gücüne göre değişiklik gösterir. Bir ülkede başarılı modelin diğerinde başarılı olacağının garantisi yoktur. Birilerinin ne dediğine değil ülkemizin neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. Türkiye, kendi ekonomik modeli sayesinde tarihinin en yüksek rakamlarına ulaşarak üstesinden gelmeyi başarmıştır. Dikkat edilmesi gereken enflasyon düzeyinin ekonomi üzerindeki etkileridir. Uzunca süredir enflasyonsuz iklimde yaşayan ülkelerde, bizimkiyle mukayese edildiğinde etkileri daha yıkıcı hissediliyor. 1994 ve 2001 krizleriyle karşılaştırmak haksızlık olur. Bugünkü enflasyon işsizlik kaynaklı değil maliyet odaklı enflasyondur.

Vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum

Türkiye'nin ihtiyacı faizi yükseltmek değil ihracat ve cari fazlayı artırmaktır. Bugünkü programımızı 15 yıl önce uygulayamayabilirdik. Gücümüz ve altyapımız destekleyecek nitelikte değildi. Kendi krizi yükünü azaltmak için adımlar atan gelişmiş ülkeler görüyoruz. Eski Türkiye geride kaldı. Enerji, güvenlik, sosyal ekonomi politikalarımızı kendi çıkarlarımıza göre sürdürmeye devam edeceğiz. Her yatırım işte bugünler içindi. Küresek baronlara kaynak aktarmak için değil vatandaşlarımızın hayat seviyesini yükseltmek için yaptık. Toplam 3.5 trilyon dolarlık yatırımla her alanda ülkemizi bugüne hazırladık. Çevreden ulaştırmaya, tarımdan konuta kadar bu vizyonun sutünlarını yükseltmeye başladık. Türkiye'nin yeniden oynanan oyunlarla sıcak para sömürgesine dönüştürülmesine rıza göstermeyeceğiz. Bütçe disiplininden asla taviz vermeyeceğiz. Kimsenin paranın değerinden endişe ederek, döviz ve altına yönelmesine sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı TL mevduatına dönmeye davet ediyorum.