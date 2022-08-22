Bir dönemin yıldızının çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı! Engür Kalender'den kötü haber geldi sanatçı hastaneye yatırıldı

İbrahim Tatlıses'in şöhret ettiği bir dönemin yıldız ismi şarkıcı Engür Kalender'in annesiyle birlikte çöp evde yaşadığı öğrenilmişti. Evine belediye gelen eski şarkıcı şizofreni tanısı konularak hastaneye yatırıldı.

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İbrahim Tatlıses'in kendi plak şirketinde şöhret ettiği 2000'li yılların parlayan yıldızı şarkıcı Engür Kalender hakkında kötü haberi besteci, yazar Onur Akay sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Durumunu böyle duyurmuşlardı

Akay paylaşımında Engür Kalender'in durumunu "Asıl adı ile Engür Kalender, 7 yıl önce Şişli’de bir apartman dairesine taşındı. Orada annesi ve kedileri ile yaşamaya başlayan Kalender, eski şöhretini kaybedince psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve müziği de bıraktı. Komşuları evinin çöp eve döndüğünü söylüyor. Ne belediyeye, ne polise, ne de komşularına kapıyı açmayan şarkıcının evine, sadece camdan sokak kedileri girebiliyor. Evden gelen koku apartman sakinlerini canından bezdirmiş durumda. Komşularını tehdit ediyor, bağırıyor, apartman boşluğuna eşyalar fırlatıyor ve yaşadığı çevredeki insanlara çok zor günler yaşatıyor." diyerek açıklamış ve sanat camiasından yardım istemişti.

Aynı zamanda Engür Kalender'in psikolojik tedavi görmesi gerektiğinde belirten Akay'ın ve Kalender'in komşuları seslerini duyurdu. Onur Akay yeni bir yazısında Kalender'in evine belediye ekiplerinin geldiğini, temizlenen evden iki kamyon dolusu çöp çıkarıldığını söyleyerek yaşananları Twitter'dan anlattı.

İki kamyon çöp çıkmış!

Akay, "İbrahim Tatlıses'in meşhur ettiği şarkıcı Engür Kalender'in, çöp evde yaşadığını yazmıştım. Psikolojik sorunları olan Engür Kalender'in, annesi ile yaşadığı evi belediye temizledi. Komşularından edindiğim bilgiye göre, Şişli'de bulunan evden 2 kamyon çöp çıkmış, evin içinde ne su ne de elektrik varmış. Hayvan pislikleri ve küflü eşyalarla dolu evden, ölü kedi yavruları bile çıkmış. Evin kapısı açılınca ortalığı saran koku yüzünden insanlar o sokaktan bile geçmekte zorlanırken, alerjik astım rahatsızlığı bulunan Engür ve annesi o evde nasıl yaşadılar akıl erdirmek zor." dedi.

Kurtlar sofrası acımadı!

Ardından eski yıldız Engür Kalender'e şizofren teşhisi konulduğunu ve hastaneye yatırıldığını duyuran Onur Akay yazısıyla sanatçının son durumu açıkladı ve yardım istedi. İşte Akay'ın yazısı... “Üsküdar Musiki Cemiyeti’nde müzik hayatına başlayan bir genç kız, aynı zamanda ünlü şan hocası Erdem Siyavuşgil’den de dersler alıyor ve Siyavuşgil’in de manevi kızı olmuştu. Müzikle ilgili hayalleri olan bu kız, albüm yapmak ve sahnelere çıkmak istiyordu. Daha sonra İbrahim Tatlıses’in desteği ile bu hayalleri gerçek oldu ama kurtlar sofrası ona maalesef bu acı sonu hazırladı."

Erkeklerin istekleri yüzünden sahneyi bıraktı

"Engür Kalender, Şişli Kuştepe’deki bu apartman dairesine binayı yapan müteahhit tarafından 8 sene önce yerleştirilmişti. Kalender bu müteahhite yüklü bir para da ödemişti. Ancak o müteahhit iskan alamayınca ortalardan kayboldu. Babasını ve ağabeyini kaybeden Kalender, astım hastalığına yakalanmış ve sesini kaybetme noktasına da gelmişti. Bir de erkeklerin kendisinden istekleri yüzünden sahne hayatını bırakınca, babasından kalan maaşla geçinmeye başladığı için bu evden başka gidecek yeri yoktu. Annesi ile birlikte o evde yaşayan Kalender, yıllarca kira vermeden oturdu ve bu çöp evden de tahliye edilemedi."

"Beni Gülben Ergen Kitledi"

"Gülben Ergen’in askerlerinin kapıda kırmızı bir kamyonun içinde beklediğini söyleyen Engür Kalender, “Beni bu eve Gülben Ergen kilitledi ve dışarı çıkmamı istemiyor” diyordu. Çıkan haberlerden sonra durumu öğrenen yeğeni, halası Kalender’le babaannesi olan Kalender’in annesini kendi evine götürdü."

Psikiyatride acı gerçek ortaya çıktı

"Evde televizyonu açan yeğeni, ”Televizyonu kapat, oradan beni görüyorlar, bu halimi görmesinler” diyerek yüzünü bir mendille kapatan halası ile karşılaşınca çok üzülmüştü. Sürekli taciz ve çıplaklıkla ilgili konuşan halası Kalender’i bir psikiyatriye götüren yeğeni, acı gerçekle karşılaştı. Kariyerinin başında çok zeki ve duruşunun sağlam olduğunu bildiğim Engür Kalender’e, şizofreni teşhisi konuldu ve Özel Fransız Lape Hastanesi’nin Psikiyatri Polikliniği’ne yatırıldı. Ancak yeğenin, günlüğü 2 bin 250 TL olan bu hastanenin masraflarını karşılayacak fazla gücü yok."