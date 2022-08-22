Şarkıcı Simge'nin klibindeki cesur sahneler şok etti! Birde 150 Bin TL ödemiş

Ünlü şarkıcı Simge Sağın yeni çıkardığı parçası ‘Ne Güzel’e klip çekti. YouTube’da trendler listesine giren klibindeki cesur sahneler izleyenleri ise şok etti. Sosyal medyaya bomba gibi düşen klip iki günde çekilirken Sağın bu klip için sadece 150 bin TL harcadı.

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Yeni klibi için kamera karşısına geçen güzel şarkıcı Simge Sağın, klipteki partnerini Oliver Jacobs’ı ajans kataloğundaki 100 manken arasından kendi seçti. Sağın'ın yeni klibindeki cesur sahneleri sosyal medyada olay olurken şarkı YouTube’da trendler listesine girmeyi başardı.

Öpüştüğü sahneler sosyal medyada olay oldu

Seçkin Süngüç yönetmenliğinde çekilen ‘Ne Güzel’ klibinde genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu. Peşlerine takılan eski sevgiliyi de aynı ajanstaki manken Ernest Durakovic oynadı.

Trendlerden selam olsun

Beşiktaş Akaretler’deki W Hotel'de çekilen klibe 150 bin TL harcama yapıldı ve gündeme bomba gibi düşen klip günde çekildi. YouTube’da trendler listesine girmeyi başaran Simge, klibin erişime kapatılarak ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun” sözleriyle gönderme yaptı.

Simge Sağın 'Ne güzel' şarkısı sözleri;

Geliyo', gidiyo', derine iniyo'

İçime atıyo', tutuyo'

Sonumuz oluyo', biliyo'

Vazgeç, vazgeçme bikarar

Karanlığın içinde

Ne yanarsın ne sönersin

Bu kadar

Yakında yollar

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?

Arıyo', geliyo', gidiyo' yine o

İçime atıyo', tutuyo'

Derine derine iniyo'

Vazgeç, vazgeçme bikarar

Karanlığın içinde

Ne yanarsın ne sönersin

Bu kadar

Yakında yollar

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?

Ne güzel yalanmış

Bi' güzel inanmışım

Bugün de yokum, yarın da yok

Nasıl yaşanmışım?

Ne güzel inanmışım

Bunu ben mi yazmışım?

O kadar zaman, yarın da yok

Ne gün yaşanmışım?

Simge Sağın kimdir,nereli ve kaç yaşında?

Ne Güzel klibi ile gündeme gelem Simge Sağın ile ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Simge Sağın kimdir,nereli ve kaç yaşında? Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.

Başarılı bir lise hayatı olmayan ve lisenin ilk yılında sınıfta kalan Simge, öğrencilik hayatını anlatırken; “İğrenç, kötü ve kopyacıydım. Bacağıma ve kalemlere kopya yapardım. Lise birde dokuz zayıfla kalmıştım. Matematik, fizik ve kimyam çok kötüydü. Edebiyatım iyiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Liseyi bitirdikten sonra müzik eğitimi almak isteyince babasının teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve buradaki Ses Eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere çeşitli isimlerden eğitim aldı.

Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

Sezen Aksu'dan etkilendiğini belirten Simge, genel anlamda dans-pop şarkıları seslendirdi. 2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar iki Altın Kelebek Ödülü ve üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak birçok ödül aldı. Simge'nin sesi sopranodur.

Simge, 2011 yılında verdiği bir röportajda müzikal tarzından "Biraz Türk müziği namesi olan ve altyapıları modern bir sound. Yani hem batı, hem de doğu sentezi." sözleriyle bahsetti. Ayrıca Sezen Aksu'yu örnek aldığını söyledi.

SİMGE SAĞIN ALBÜMLERİ

Yeni Çıktı (2011)

Ben Bazen (2018)

SİMGE SAĞIN ROL ALDIĞI FİLMLER

Her Şey Aşktan (2016)