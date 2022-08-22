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Almanya'nın konuştuğu Türk! Kızına 'sıkı tutun' dedi ve direksiyonu kırdı

Almanya'nın konuştuğu Türk! Kızına 'sıkı tutun' dedi ve direksiyonu kırdı

ALMANYA'da kızını okuldan alarak eve dönen Mustafa Aytaş, yolda anormal şekilde seyreden aracı fark etti. Kızına sıkı tutulmasını söyleyen Aytaş, şoförünün bilincini yitirdiği arabayı sıkıştırarak durdurdu

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Almanya'nın Köln şehrinde seyir halindeki araçta bayılan Alman sürücünün hayatını Türk sürücü kurtardı.

Eil kasabasında 16 Ağustos’ta arabasıyla kızını okuldan alan Mustafa Aytaş, önündeki arabada yolunda gitmeyen bir durum olduğunu fark etti.

Müdahale etmek için arabanın yanına yaklaşan Aytaş, seyir halindeki araç şoförünün baygınlık geçirdiğini gördü. Arabasıyla, bilincini kaybeden şoförün bulunduğu arabanın önüne geçen Aytaş, yavaş yavaş fren yaparak arabayı durdurdu.

''Kızım sıkı tutun''

Yaşadığı o anları anlatan Aytaş, "Araç sağa gidip bariyerlere çarptı. Yolun sol tarafına geçen araç daha sonra karşıdan gelen büyük bir cip ile çarpışma tehlikesi geçirdi. Diğer araç bisiklet yoluna girerek kendini kurtardı. O an kızıma 'bir sıkıntı var sıkı tutun' dedim. Önümdeki aracı ve sağa sola giden aracı solladım'' diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

O an gördüm ki aracın içinde baygın bir kadın var. Arabanın önüne geçtim ve yavaşça benim aracıma çarpmasını sağlayarak durdurdum. Arabamda hasar oluştu ama yapacak bir şey yok, can candır. Sokakta yayalar ve bisikletle gezenler vardı. Araç kullananlar bilir 80 kilometre hız az bir sürat değil. Polisin açıklamasına göre araç 3 kez benim arabama çarpmış. Süratli vurmadığım için hava yastığı patlamadı. Diğer türlü kadına daha çok zararı olurdu.

''Doktorlar gelene kadar kalp masajı yaptım''

Bilincini yitiren kadın sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptığını açıklayan Aytaş, “Hemen arabaya koştum. Kadının ağzından beyaz köpükler çıkıyordu. Kemerini açarak dışarıya çıkardım. Yere yatırdım ve kalp masajına başladım. Nabzının atmadığını fark ettim. Doktorlar ve helikopter gelene kalp masajına devam ettim” şeklinde konuştu.

Olayın yaşandığı bölgeden geçen insanların duyarsızlıklarından şikayetçi olan Aytaş, “Bir çok kişi olayla çok ilgilenmedi bu benim zoruma gitti” ifadelerini kullandı.

"Kadının oğlu mektup bırakmış"

Trafikte hayatını kurtardığı kadının 4 gün sonra hayatını kaybettiğini öğrenen Aytaş, “Maalesef dün bir haber geldi. Kadının oğlu evimize gelmiş ve evde olmadığımız için bize bir mektup bırakmış. Mektupta annesinin hayatını kaybettiğini yazmış. Bu kaza nedeniyle değil, annesinin başka hastalıkları da varmış. Ayrıca Covid-19’a yakalanmış. Elimizden geleni yaptık“ sözleriyle konuşmasını tamamladı.

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