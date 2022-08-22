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Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı program için açıklama

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı program için açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraber katıldığı Manisa programından sonra eleştirilen Bülent Arınç, yazılı bir açıklama yayınlayarak eleştirilerin haksız olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Manisa'da düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti.

Cumhurbaşkanının konuşması öncesinde Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da kürsüye çıkarak vatandaşlara seslendi.

Arınç'ın programa katılması son dönemdeki eleştirileri nedeniyle hem AK Parti tabanından hem de muhalefetten tepki aldı.

Eski TBMM Başkanı, bu tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından uzun bir yazılı açıklama yayınladı.

"Olaylara siyah-beyaz bakanların haksız eleştirileri"
Arınç, AK Parti tarafından memleketi Manisa'da davet edildiği her programa katıldığını ifade ederken olaylara sadece siyah-beyaz bakanlar tarafından haksız eleştirilere maruz kaldığını söyledi.

Arınç'ın açıklaması şu şekilde:

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