BIST 3.062
DOLAR 18,06
EURO 17,95
ALTIN 1.009,01
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini geçip liderlik koltuğuna oturdu

Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini geçip liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek haftayı lider kapadı.

Abone ol

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı. 

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltı ve 41. dakikada Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83. dakikada Alioski kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 56. dakikada penaltında Belhanda ile 66. dakikada Dzyuba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor 6 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Adana Demirspor da sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Adana Demirspor 10 kişi kaldı

Rossi'ye faul yapan Adana Demirsporlu Rakitskiy, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı program için açıklama
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile katıldığı program için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky'i buluşturmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ve Zelensky'i buluşturmak
Şarkıcı Simge'nin klibindeki cesur sahneler şok etti! Birde 150 Bin TL ödemiş
Şarkıcı Simge'nin klibindeki cesur sahneler şok etti! Birde 150 Bin TL ödemiş
Almanya'nın konuştuğu Türk! Kızına 'sıkı tutun' dedi ve direksiyonu kırdı
Almanya'nın konuştuğu Türk! Kızına 'sıkı tutun' dedi ve direksiyonu kırdı
Bir dönemin yıldızının çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı! Engür Kalender'den kötü haber geldi sanatçı hastaneye yatırıldı
Bir dönemin yıldızının çöp evde yaşadığı ortaya çıkmıştı! Engür Kalender'den kötü haber geldi sanatçı hastaneye yatırıldı
Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek
Faik Öztrak: Adayı 6'lı masa belirleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Türk lirası çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Türk lirası çağrısı
İrem Derici'nin kan ter içerisinde paylaştığı fotoğraflar gündem oldu! "Allah beni betonlukla sınıyor"
İrem Derici'nin kan ter içerisinde paylaştığı fotoğraflar gündem oldu! "Allah beni betonlukla sınıyor"
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon
Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira promosyon
Müge Anlı diğer programlarının devrini kapatacak! Müge Anlı ve Tatlı Sert'in başlama tarihi belli oldu
Müge Anlı diğer programlarının devrini kapatacak! Müge Anlı ve Tatlı Sert'in başlama tarihi belli oldu