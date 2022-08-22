Fenerbahçe, Adana Demirspor engelini geçip liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u mağlup ederek haftayı lider kapadı.

Abone ol

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltı ve 41. dakikada Valencia, 47. dakikada Miha Zajc ve 83. dakikada Alioski kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 56. dakikada penaltında Belhanda ile 66. dakikada Dzyuba'dan geldi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Adana Demirspor 6 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak. Adana Demirspor da sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Adana Demirspor 10 kişi kaldı

Rossi'ye faul yapan Adana Demirsporlu Rakitskiy, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.