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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 4-2'lik Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Murat Sancak "Konuşmayacağım, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Galibiyeti kaçırdık diyorum, maçı çevirebilirdik. Bunun Adana'sı da var. Onlar bizden 3 puanı aldı, biz de onlardan alır ödeşiriz inşallah. 11+11'in dışındakilere rica ediyorum adaletli olun. Başka bir şey demiyorum. Hakem demiyorum, ben hakemleri severim ama bu haftanın en önemli maçı bu. Liderlik maçı, ona göre dikkat emek lazım. Adalet herkese lazım. Fenerbahçe'ye de lazım. Bana değil, herkese adalet. Fenerbahçe'yi de Adana Demirspor'u da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Allah herkesin yolunu açık etsin"
Hakemlerle ilgili sorular üzerine Murat Sancak "Hakem rol oynadı diyemiyorum. Hakemin takdirini Erman hoca, Ahmet hoca onlar bakarlar. Sarılara kırmızılara dikkat etmek lazım. İkinci kırmızı karta da bakmak lazım. Bütün futbolseverleri ben çok severim. Futbolu futbol gibi oynamak  lazım. Bazen de sinirlendiriyorlar beni, Allah herkesin yolunu açık etsin." ifadelerini kullandı.

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