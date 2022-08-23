Belhanda ve Onyekuru'dan tribünleri kızdıran hareket
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u ağırladığı karşılaşmada Younes Belhanda'nın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı 4 işareti sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.Abone ol
Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.
Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildiği sırada Younes Belhanda'nın tribünlere yaptığı hareket sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
4 yıldız'ı kastetti
Eski Galatasaraylı Younes Belhanda köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanırken Fenerbahçeli taraftarların üzerine yabancı madde atması üzerine tribünlere 4 işareti yaparak Galatasaray'ın 4 yıldızını kastederek taraftarların tepkisini çekti.
Onyekuru ağlama işareti yaptı
Henry Onyekuru'nun yaptığı asistle yeni transfer Artem Dzyuba, Adana Demirspor formasıyla ilk golünü kaydetti ve skoru 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi.
Bir diğer Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun ise gol sonrası tribünlere ağlama hareketi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)