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İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı

İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı

İSRAİL'de ortalığı karıştıran video ortaya çıktı. Filistin karşıtı önde gelen iki Ultra Ortodoks hahamın torunu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik terör eyleminde kullanmak için patlayıcı imal ettiği için gözaltına alındı.

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İsrail'de önde gelen iki Ultra Ortodoks hahamın torununun işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik terör eyleminde kullanmak için patlayıcı imal ettiği ortaya çıktı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, ismi açıklanmayan söz konusu şahıs "A"nın Haredi Yahudilerin önde gelen hahamlarından Chaim Kanievsky ve Aharon Shteinman'ın torunu olduğu belirtildi.

İsrail iç istihbaratı Şin-Bet gözaltına aldı

Haberde, "A"yı İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) yaklaşık bir buçuk ay önce "ırkçı bir suç işlemek için komplo kurmak, silah imalatı, ticareti ve el yapımı patlayıcıların imalatı" şüpheleriyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Dini okuldaki odasında boma yaptı

"A"nın, KAN'a verdiği röportajda, Ramallah'ın batısındaki Modi'in Ilit Yahudi yerleşim biriminde yer alan dini okuldaki odasını patlayıcı imal ettiği bir laboratuvara dönüştürdüğünü itiraf ettiği aktarıldı.

Filistinlilere bedel ödetmek için

Planının Filistinlilere "bedel ödetmek" için Yahudi yerleşimci gençleri silahlandırmak ve onlara patlayıcı temin etmek olduğunu söyleyen "A"nın, hazırladığı bir patlayıcıyı 40 şekele (yaklaşık 12 dolar) mal ettiğini dile getirdiği belirtildi.

İstihbarat okulu basıp patlayıcılara el koydu

Haberde, Şin-Bet'in "A"nın söz konusu Yahudi yerleşim biriminde yer alan dini okuldaki odasına baskın düzenlediği ve buradaki patlayıcılara el koyduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, "A"nın bir buçuk ay önce gözaltına alınmasından kısa süre sonra serbest bırakıldığı, 19 Ağustos'ta yeniden gözaltına alındığı belirtildi.

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