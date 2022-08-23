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Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli

Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli

Rusya'nın enerji silahıyla zor günler geçiren Avrupa umudunu Türkiye'ye bağladı. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesi yönünde beklentisini dile getirdi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Türkiye'nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudunu dile getirdiğini bildirdi.

Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi

Borrell, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu. Ukrayna tahılının ihraç edilmesi için BM anlaşması sağlanmasında ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırganlığının azaltılmasında Türkiye’nin rolünü vurguladığını aktaran Borrell, AB’nin yaptırımlarının etkisini de görüştüklerini belirtti.

Borrell, "Anlamsız savaşı durdurmak için Türkiye’nin Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmesine yönelik umudumu dile getirdim." ifadesini kullandı. 

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