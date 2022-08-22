Eşcinsel aileye verilen Emir'in babası isyan etti! Kiliseye gitmesi serbest ama...
ALMANYA'da 10 aylık Emir'in babası Mustafa Yolal ilk kez konuştu. Küçük Emir, öz ailesinden alınıp eşcinsel aileye evlatlık verilmesiyle gündeme geldi. Türk aile talebinde bulunan baba Yolal, koyulan yasağa ayrı isyanda bulundu.
Almanya’da Türk ailenin 10 aylık bebeği, gelişim yetersizliği ve annesinin psikolojik rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle ellerinden alınarak eşcinsel bir aileye verildi.
Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık ve Mustafa Yolal, oğulları Emir’in Aachen Gençlik Dairesi tarafından Köln yakınlarında yaşayan eşcinsel aileye verilmesine tepki gösterdi.
Ayrımcılık ve baskıya uğradıklarını söyleyen Küçükbıyık yardım ve destek istediklerini dile getirdi.
Sonradan öğrendi: Oğulları Emir’in 30 Mayıs’ta ellerinden alındığını dile getiren Küçükbıyık, “Çocuğumun normal bir aileye verilmesini istemiştim. Çocuk alındıktan iki hafta sonra Aachen Gençlik Dairesi’nden Emir’in yeni bakıcı ailesinin eşcinsel olduğunu öğrendim“ dedi.