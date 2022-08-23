BIST 3.062
DOLAR 18,12
EURO 17,96
ALTIN 1.011,77
HABER /  MAGAZİN

Suna Yıldızoğlu İngiltere sağlık sistemi bitmiş dedi eleştiri yağmuruna tutuldu

Suna Yıldızoğlu İngiltere sağlık sistemi bitmiş dedi eleştiri yağmuruna tutuldu

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, bir süredir yaşadığı İngiltere'deki sağlık sistemine isyan etti. Çevresindeki insanların dramına şahit olan ünlü oyuncu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorları telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Tedavi olamayanlar ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi. Yıldızoğlu'nun paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

Abone ol

Bir süredir yaşamını İngiltere'de sürdüren ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, önceki gün sosyal medyada İngiltere'nin sağlık sistemini topa tuttu.

Yıldızoğlu, "İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş" paylaşımında bulundu. Paylaşımı sonrası sosyal medyada çok eleştirilen oyuncu, Sabah gazetesine şu açıklamada bulundu:

"Hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım"

"Çevremde dört-beş tane hasta insan vardı, onların çektiklerini gördüm. Doktor, hastayla telefonda konuşup, teşhis koyuyor. Başka arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce, hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım."

Paylaşımına yorum yağdı

Suna Yıldızoğlu'nun açıklamaları sonrası kimi kullanıcılar ünlü sanatçıyı eleştiren paylaşımlarda bulundular

BU FOTO GALERİYE BAKIN
3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü Adli Tıp raporu şoke etti
Foto Galeri 3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü Adli Tıp raporu şoke etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
Altılı masa toplantısından sızdı ortak aday önceden bilecek
Altılı masa toplantısından sızdı ortak aday önceden bilecek
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Enes Ünal'ın golü yetmedi Getafe mağlup ayrıldı
Enes Ünal'ın golü yetmedi Getafe mağlup ayrıldı
Fenerahçe'de muhteşem bir gole imza atan Alioski: 1 yıl önce gelecektim ama olmadı
Fenerahçe'de muhteşem bir gole imza atan Alioski: 1 yıl önce gelecektim ama olmadı
Jorge Jesus: Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı
Jorge Jesus: Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var
Belhanda ve Onyekuru'dan tribünleri kızdıran hareket
Belhanda ve Onyekuru'dan tribünleri kızdıran hareket