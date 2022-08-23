Suna Yıldızoğlu İngiltere sağlık sistemi bitmiş dedi eleştiri yağmuruna tutuldu

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, bir süredir yaşadığı İngiltere'deki sağlık sistemine isyan etti. Çevresindeki insanların dramına şahit olan ünlü oyuncu, "İngiltere'de hastalanmayın sakın. Aile doktorları telefonda teşhis koyuyor. Hastaneler dolu. Tedavi olamayanlar ölüyor. Sağlık sistemi bitmiş" dedi. Yıldızoğlu'nun paylaşımına çok sayıda yorum geldi.

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Bir süredir yaşamını İngiltere'de sürdüren ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, önceki gün sosyal medyada İngiltere'nin sağlık sistemini topa tuttu.

Yıldızoğlu, "İngiltere'de sağlık sistemi bitmiş" paylaşımında bulundu. Paylaşımı sonrası sosyal medyada çok eleştirilen oyuncu, Sabah gazetesine şu açıklamada bulundu:

"Hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım"

"Çevremde dört-beş tane hasta insan vardı, onların çektiklerini gördüm. Doktor, hastayla telefonda konuşup, teşhis koyuyor. Başka arkadaşlarımda da aynı şeyi görünce, hiç hesap kitap yapmadan bu tweetleri attım."

Paylaşımına yorum yağdı

Suna Yıldızoğlu'nun açıklamaları sonrası kimi kullanıcılar ünlü sanatçıyı eleştiren paylaşımlarda bulundular