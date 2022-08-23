3 yaşındaki oğlunu döverek öldürdü Adli Tıp raporu şoke etti
ANKARA'da piknik tüpüyle döverek işkence yapan ve darp sonucu 3 yaşındaki oğlunu öldüren Onur Gezer'e istenen ceza belli oldurken, talihsiz çocuğun babası tarafından gördüğü eziyet adli tıp kurumu raporunda ortaya çıktı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaklaşık 9 ay önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü. Küçük çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi.
Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gezer'in komşuları ifadelerinde dehşeti anlattı. Tanık olarak ifade veren F.Y., Onur Gezer'in yan komşusu olduğunu, Kadir'in yüzünde çoğu zaman morluklar gördüğünü, Kadir'e sorduğunda babasının yaptığını söylediğini, sürekli darp edildiği sırada sesini duyduklarını söyledi.
Uyuşturucu madde içirmeye çalışıyordu
Tanık H.D., Onur Gezer'in oğluna piknik tüpüyle vurduğunu, devamlı işkence yaptığını, olay gününde Kadir'in kan içinde hastaneye götürüldüğünü duyduğunu ifade etti. E.D. ise, Onur Gezer'in Kadir'e evde bulunan uyuşturucu maddeyi içirmeye çalıştığını gördüğünü, çocuğun uyuşturucu içmek istemeyince yumruk atarak darp etmeye başladığını ifade etti.