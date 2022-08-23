BIST 3.062
DOLAR 18,12
EURO 17,96
ALTIN 1.011,70
HABER /  POLİTİKA

Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek

Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek

SURİYE ile ilişkilerde yeni döneme girilirken, cevabı en çok merak edlen soru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ne zaman görüşeceği oldu. İran resmi haber ajansı Tasnim, "Erdoğan ile Esad, Eylül'de Özbekistan'da görüşecek" haberi geçti. Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, canlı yayında, "Beşar Esad kazandı arkadaşlar. Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek" iddiasında bulundu.

Abone ol

Suriye ile ilişkilerde yeni dönem arayışları sürerken, İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'in geçtiği haberde Erdoğan'ın Esad ile görüşeceği ileri sürüldü. TV 100 canlı yayınında konuşan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, son dönemde yaşananları ve İran ajansının haberini değerlendirirken, "Beşar Esad kazandı arkadaşlar. Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek" iddiasında bulundu. 

Putin davet etti, üçlü zirve olacak!

Rusya lideri Putin'in, 15-16 Eylül'de Özbekistan'da yapılacak Şangay Beşlisi oturumuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bear Esad'ı da davet ettiği iddia edilen Tasnim'in haberinde, Putin, Erdoğan ve Esad'ın üçlü bir görüşme yapacağı iddia edildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'in daveti üzerine Özbekistan'da yapılacak zirveye katılacağını açıklamıştı. 

Beşşar Esad kazandı arkadaşlar!

İran ajansının haberini destekleyen Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Tv100’de Gürkan Hacır’ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında iddiayı bir adım daha ileri götürdü ve şöyle dedi: “Beşşar Esad kazandı arkadaşlar. Bence Semerkant’ta Beşşar Esad ile (Cumhurbaşkanı Erdoğan) aynı karede fotoğraf verecektir.”

Eski Dışişleri Bakanı ne dedi?

Gazeteci Şaban Sevinç de, "Eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel ile önceki gün bir görüşme yaptım, Semerkant’ta Esad ile Erdoğan’ın görüşebileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti! Kriz devam ediyor
British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti! Kriz devam ediyor
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!
Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!
Fenerahçe'de muhteşem bir gole imza atan Alioski: 1 yıl önce gelecektim ama olmadı
Fenerahçe'de muhteşem bir gole imza atan Alioski: 1 yıl önce gelecektim ama olmadı
Jorge Jesus: Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı
Jorge Jesus: Türkiye'ye geldiğimden itibaren karşılaştığımız en güçlü takımdı
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi
Ankara’da polisi saatlerce uğraştıran öfkeli koca, biber gazı ile etkisiz hale getirildi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Bunun Adana'sı da var
Belhanda ve Onyekuru'dan tribünleri kızdıran hareket
Belhanda ve Onyekuru'dan tribünleri kızdıran hareket
Fahrettin Koca paylaştı: Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor
Fahrettin Koca paylaştı: Bakanlığımız, bu yıl 85 Bin kadro açıyor