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Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi

DÜZCE'de bisiklet üzerinde yemek yerken yere düşen yaşlı adam başını yere çarparak hayatını kaybetti. 68 yaşındaki adamın yediği dönerin boğazına kaçtığı bisikletten bu yüzden düştüğü öne sürüldü.

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Kuyumcuzade Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle seyir halinde olan ve yemek yiyen 68 yaşındaki İrfan Güler, dengesini kaybederek düştü.

Başını taşa çarpan yaşlı adamı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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