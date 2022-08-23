Yıllar sonra bombayı patlattı! Zeynep Koçak'tan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'a düğün öncesi olay yaratan gönderme

Çok güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında tanışan Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre içerisinde nişanlanmışlardı. Oğuzhan Koç'un nişanlısını Yağmur Tanrısevsin'le aldatması üzerine büyük aşk ihanetle yerle bir olmuştu. Zeynep Koçak yıllar sonra bombayı patlattı. Sosyal medyada takipçisinin sorduğu soruya verdiği yanıtla olay oldu.

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2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği eğlence programı ÇoK Güzel Hareketler Bunlar güldüren skeçleri ve başarılı oyuncularıyla yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Programın oyuncularından Zeynep Koçak ve Oğuzhan Koç canlandırdıkları rollerdeki yetenekleriyle ve yaşadıkları aşkla programın en çok dikkat çeken isimlerindendi. Yeni aşklarıyla sık sık magazin gündeminde yer edinen ikilinin ilişkisi kısa sürede hüsranla sonuçlanmıştı.

İlişkilerini evlilik yoluna sokan ikili nişanlanmıştı. Mutlu giden ilişkilerinde kısa sürede sarsıntılar yaşamaya başlayan çiftten Zeynep Koçak iş gezisinden döndükten sonra sevgilisinin şüpheli tavırlarından rahatsız oldu. Koçak, Oğuzhan Koç tarafından aldatıldığını öğrendi.

Rol arkadaşıyla aldatmıştı

Zeynep Koçak oyuncu sevgilisi Oğuzhan Koç'un kendisini aldattığını, 'Bana Baba Dedi' filminde rol paylaştığı Yağmur Tanrısevsin'le aşk yaşadığını öğrendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası nişanlısının ihanetiyle sarsılan Koçak yıllar sonra bombayı patlattı.

Son dönemde yaptırdığı estetiklere bambaşka birine dönüşen Zeynep Koçak sosyal medyayı sık kullanan isimlerden. Ünlü oyuncu İnstagram hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğiyle bir takipçisinin sorduğu soruyu paylaşarak yıllar önce yaşadığı ihaneti tekrardan gün yüzüne çıkarttı.

Düğün arefesinde olay yaratan gönderme!

Koçak şimdilerde oyuncu Demet Özdemir'le nikah masasına oturmak için gün sayan eski nişanlısının kendisini Yağmur Tanrısevsin'le aldatmasını tekrardan gün yüzüne çıkarttı. Ünlü oyuncu takipçisinin "Hiç aldatıldın mı" sorusuna 'Google bak' diyerek Oğuzhan Koç'a düğün arefesinde ihanet göndermesinde bulundu.

Araları Oğuzhan Koç yüzünden açıldı

Bir dönem çok yakın arkadaş olan Demet Özdemir ve Yağmur Tanrısevsin'in arasının Oğuzhan Koç yüzünden açıldığı biliniyordu. Özdemir'in Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı öğrenilince Yağmur Tanrısevsin, yakın arkadaşını sosyal medya hesaplarından silmişti.

Aynı şekilde Demet Özdemir'le yakın arkadaş olan Zeynep Koçak'ta arkadaşının, eski nişanlısıyla çıkan aşk haberlerinden sonra Özdemir'i silmişti. Koçak muhabirlerin Demet Özdemir'le ilgili sorularından da koşarak kaçmıştı.