EYT ile ilgili bomba açıklama! Bakan Bilgin: EYT için masada tek formül var

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den son dakika flaş açıklama. Bakan Bilgin, EYT konusunda masada tek bir formül olduğunu duyurdu...

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Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Vedat Bilgin'den EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor bu doğru değil. Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var" dedi. İşte Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları...

- Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil.

- (Yaşa endeksli bir formül mü olacak?) Bakarız... Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz.

- Aşamalı çalışma gruplarımız var. İlgili kurumlarla da çalışmalar sürecek ve ortak noktaya ulaşıldığında Cumhurbaşkanımıza sunulacak. Kabul görürse yılbaşına doğru kamuoyuyla paylaşacağız.