BIST 3.062
DOLAR 18,12
EURO 17,96
ALTIN 1.011,70
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu! Kahramanmaraş'ta bebeği görenler şaşırıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu! Kahramanmaraş'ta bebeği görenler şaşırıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta bir bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi. 11 günlükken ameliyata alınan bebeğin beyninin dışarıdaki kısmı yerine konuldu.

Abone ol

Kahramanmaraş'ta meydana gelen doğum vakası herkesi şaşkına çevirdi. Bir bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak doğdu.

Yabancı uyruklu ailenin çocuğu olan ve El Abbud isminin verildiği öğrenilen bebek apar topar Özel Sular Akademi Hastanesi’ne getirildi. Beyni kafatası dışarıda bebek 11 günlükken ameliyat edildi.

Sağlık durumu iyi

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Normal hale getirildi

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'de nafaka dehşeti! Eski karısı üzerine saldı genç adamın hali içler acısı
Foto Galeri Kocaeli'de nafaka dehşeti! Eski karısı üzerine saldı genç adamın hali içler acısı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AVM'de otoparka ücret ödemeyin! Bu detayı birçok vatandaş bilmiyor, hakkınızı koruyun
AVM'de otoparka ücret ödemeyin! Bu detayı birçok vatandaş bilmiyor, hakkınızı koruyun
Yıllar sonra bombayı patlattı! Zeynep Koçak'tan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'a düğün öncesi olay yaratan gönderme
Yıllar sonra bombayı patlattı! Zeynep Koçak'tan eski nişanlısı Oğuzhan Koç'a düğün öncesi olay yaratan gönderme
Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...
Enflasyon BİM ve 101 gibi 3 harfli marketler yükseltti! Vatandaşı yanıltıyorlar...
İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı
İsrail'in iki önemli hahamının torunu Filistinliler'e saldırmak için bomba yaparken yakalandı
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek
Fuat Uğur'dan olay sözler: Beşar Esad kazandı! Esad ile Erdoğan aynı karede fotoğraf verecek
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
Düzce'de bisikletli yaşlı adamın acı sonu! Döner yerken ölüm geldi
British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti! Kriz devam ediyor
British Airways binlerce uçuşu daha iptal etti! Kriz devam ediyor
Altılı masa toplantısından sızdı ortak aday önceden bilecek
Altılı masa toplantısından sızdı ortak aday önceden bilecek
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Borrell: Türkiye, savaşı durdurmak için Rusya üzerindeki etkisini kullanabilmeli
Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!
Öğretmenlere 'sınava girmeyin' diyen Kılıçdaroğlu: 600 bin kişisiniz, sizin önünüzde kim durabilir!