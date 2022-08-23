Beyninin yarısı kafatası dışında doğdu! Kahramanmaraş'ta bebeği görenler şaşırıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta bir bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi. 11 günlükken ameliyata alınan bebeğin beyninin dışarıdaki kısmı yerine konuldu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen doğum vakası herkesi şaşkına çevirdi. Bir bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak doğdu.

Yabancı uyruklu ailenin çocuğu olan ve El Abbud isminin verildiği öğrenilen bebek apar topar Özel Sular Akademi Hastanesi’ne getirildi. Beyni kafatası dışarıda bebek 11 günlükken ameliyat edildi.

Sağlık durumu iyi

Beyin Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. İdris Altun tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek sağlığına kavuştu.

Normal hale getirildi

Dr. Altun, “Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor” dedi.