AVM'de otoparka ücret ödemeyin! Bu detayı birçok vatandaş bilmiyor, hakkınızı koruyun

Fırsatçılar iş başında. Alışveriş Merkezleri’nde (AVM) otopark hizmeti yasal olarak ilk üç saat ücretsiz olmasına rağmen çoğu buna uymayarak milyonlarca lira haksız kazanç elde ediyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Saat dolmadıysa ücret ödemeyin. Gerekirse polis çağırın ve şikayetçi olun” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanmış karara göre İstanbul’daki tüm AVM’lerin otoparklarından 3 saate kadar ücret alınmaması gerekiyor. Bu yasal düzenlemeye rağmen özellikle Avrupa Yakası’nda bulunan birçok AVM bu kurala uymuyor ve hukuka aykırı kazanç elde ediyor. Cezai yaptırımlar caydırıcı olmadığı için sorun bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Otopark ücreti nedeniyle çevrede park arayışı, trafiğin de sık sık kitlenmesine sebep oluyor.

Denetimler yetersiz

Yasa dışı ücret alan pek çok AVM’yi belediyeye şikayet ettiğini ve yaptırım uygulattığını söyleyen Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Ne var ki AVM otoparklarından sağlanan kazanca oranla ödenen ceza kıyaslanamayacak kadar düşük kaldığı ve yeterli sıklıkta etkin denetim yapılmadığı için bazı AVM işletmecileri otopark haracı almayı pervasızca sürdürmektedirler” dedi.

Çoğunun haberi yok

Aydın Ağaoğlu, ayrıca AVM otoparklarından istifade eden tüketicilerin çok büyük bölümünün de ‘3 saat ücretsiz’ kuralından habersiz olduğunu vurguladı. Ağaoğlu, “Çoğu kişi de haksız alınan bedeli geri istemeleri halinde karşılaşacakları zorluktan ötürü mücadeleden kaçınıyor. Bu konuda bilgisi olan tüketiciler de haksız yere alınan 10, 20 lira gibi bedellerin iadesini sağlamak için sarf edeceği zamanı, harcayacağı emeği ve parasal masrafları karşılamayacağını düşünüp vazgeçiyor. AVM işletmecileri de bu durumun farkında oldukları için haksız kazanca devam ediyorlar. Hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin” dedi.

Şikayetçi olun

Bilinçli tüketicilerin bu ücreti ödememesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, şöyle devam etti:“Tüketici, otoparktan çıkışına izin verilmediği takdirde polisi arayarak, hukuka aykırı olarak ücret ödemesinin istendiğini, ödemediği için de hürriyetinin tehdit edildiğini, zorla alıkonulduğunu bildirmeli ve şikayetçi olmalıdır. Ayrıca ilgili belediye zabıtasına da ihbarda bulunarak, yasal cezaların uygulanmasını istemelidir.”

Olayı belgeleyin

Vatandaşın o sırada yaşadıklarını olabildiğince belgelemesi gerektiğine de dikkat çeken Ağaoğlu, şu bilgileri verdi: “Mümkünse fotoğraf ve video çekilmeli. Ayrıca para ödemek zorunda kaldıysa, bizzat kaymakamlık ve Ticaret İl Müdürlüklerine giderek veya Ticaret Bakanlığı’nın kısa adı TUBİS olan Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği paranın ticari avans faiziyle iadesine karar verilmesini talep etmelidir.”

Nizami tabela şart

Aydın Ağaoğlu, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca AVM otopark girişlerine 3 saat ücretsiz tabelalarının konmasının sağlanması gerektiğini de dile getirdi. Ağaoğlu, “3 saati aştığında alınabilecek ücretlerin yazılı olmaması halinde de etkili cezalar verilmelidir. Yaptırımların ahbap-çavuş ilişki ve mantığıyla değil, reel olarak uygulanması gerekiyor. Örneğin o AVM otoparkının 5 yıl geriye dönük işlemleri incelenerek, haksız otopark ücreti tahsil edilen her oto için ayrı ceza hesaplanmalı” diye belirtti.

Kaynak: Posta