Basket maçını bıraktılar onu izlediler! Ebru Şahin Yunanistan'da güzelliğiyle fırtına estirdi

Geçtiğimiz ay basketbolcu Cedi Osman'la dünyaevine giren oyuncu Ebru Şahin, milli takımda oynayan eşine destek olmak için Yunanistan'a gitti. Şahin Yunanistan basınının ilgi odağı oldu.

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2019 yılında ATV ekranlarında yayınlanan ve ülke genelinde ses getiren Hercai dizisinde Akın Akınözü'yle başrol paylaşan ünlü oyuncu Ebru Şahin başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Geçtiğimiz temmuz ayında Makendonya'da 2 yıldır aşk yaşadığı dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman'la nikah masasına oturan güzel oyuncu, gelinlik seçimi ve düğünüyle de uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

Nikah sonrası ilk işi..

Nikah sonrası soy adını değiştiren ve Ebru Şahin Osman yapan ünlü oyuncu kısa bir sürenin ardından eşiyle balayı pozlarını paylaşmıştı. Seyşeller ve İtalya'da uzun süre balayı yapan ünlü çiftin keyifli anlarına binlerce beğeni geldi.

Eşine destek verdi!

Kısa bir süre önce Türkiye'ye dönen çift FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Yunanistan maçı için Yunanistan'a gitti. Ünlü oyuncu Ebru Şahin takımda forma giyen eşine saha kenarında izleyerek destek oldu.

Şans meleği Ebru Şahin

Maç öncesi eşine sarılan ve şans öpücüğü veren ünlü oyuncu maçı izlerken eşinin başarılı performansıyla keyiflendi. Keyifli anlarıyla dikkat çeken Ebru Şahin güzelliğiyle Yunanistan basınını büyüledi. Ünlü oyuncunun görüntüsü sık sık basket maçının izlendiği dev ekrana yansıtıldı.

Ünlü oyuncunun ekrandaki görüntüleri birçok Yunanistanlı sosyal medya kullanıcısı tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Hem ulusal basında hem de sosyal medyada birçok iltifat alan Ebru Şahin Yunanistan'da gündem oldu.