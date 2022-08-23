ABD'den Türk şirketler ve TÜSİAD'a 'Rusya' uyarısı geldi! Size de yaptırım uygularız

ABD'den Türk şirketlere, Rusya ile ticaret konusunda uyarı mektubu geldi. Türk şirketlerine ve TÜSİAD'a gönderilen uyarı mektubunda, ABD'nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler Rusya'ya ve Rus şirketlerine yaptırım uygulamaya başladı. Türkiye ise, Rusya ile de ilişkilerini sürdürerek yaptırım uygulanamayacağını açıkladı. Ukrayna'nın dahi Rusya yaptırımına katılmamasına karşın Türkiye'ye karşı bir tepkisi söz konusu değilken ABD'deki Joe Biden yönetimi, Türk şirketlere, yaptırıma uğrayan Rus kurum ve kişilerle iş yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

Delerseniz size de yaptırım uygularız

Wall Street Journal’ın (WSJ) ABD Ticaret Odası Türkiye Ofisi’ne yollanan mektuba dayandırdığı haberine göre, ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD’nin yaptırım uyguladığı Ruslarla iş yapan şirketlerin yaptırım riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bloomberg'de yer alan habere göre; WSJ’ye bilgi veren bir kaynak aynı mektubun TÜSİAD’a da gönderildiğini belirtti.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı, Elitaş'a uyarı yapmıştı

Haziran ayında Türkiye’ye gelen ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, son olarak haftasonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş’a “Rus kurum ve kişilerin Türkiye’yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden” duyduğu endişeyi dile getirmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Elitaş’ın görüşmede yaptırımların delinmesine izin verilmeyeceğini teyit ettiği belirtilmişti.