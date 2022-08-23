Bir avuç beli var Dilek Kaya ince belle dünya ikincisi oldu işkenceyle bu hale geldi

TÜRKİYE'de Kuaförüm Sensin ile tanınan Dilek Kaya, dünyanın en ince belli ikinci kızı oldu. En ince bel yarışmasında birinciliği Cathie Jung alırken Dilek Kaya'nın bel inceliği onu rekorlar kitabına ikinci olarak soktu. Dilek Kaya bu bele iki çocukla sahip oldu... İşte çok şaşıracağınız son hali...

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'Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Cathie Jung Dünya'nın en ince belli kadını seçildi. Cathie Jung'ın beli korsesiz 21 inç, korseli ise 15 inç yani 38 santimetre olarak resmi kayıtlara geçti. Bu yıl Türkiye’den ise Dilek Kaya bel ölçüsüyle listeye girdi. 2 çocuk annesi olan Dilek Kaya'nın bel ölçüsü ağzınızı açık bırakacak.

Yarışmadan hatırlarsınız

Dilek Kaya'yı Türk halkı Kuaförüm Sensin yarışmasından hatırlayacak. Yarışmaya katıldığında belinin inceliği ile görenleri şaşkına çevirmişti.

Dünyanın en ince belli 2. kızı oldu

Dilek Kaya, bu yıl ölçülen en ince bel yarışmasında 48 santimle dünyada ikinci sıraya yükseldi. Dilek Kaya bu ölçüyle ise Türkiye'nin en ince belli kızı olarak adını tescilletti.

2 çocuğu var der misiniz?

Dilek Kaya'nın bel ölçüsü kadar mazisi de şaşırtıyor. Evli olmayan Dilek Kaya 2 çocuk annesi. İki doğum yapmış olmasına rağmen sahip olduğu bu bel ölçüsü o yüzden hayret verici.

Uyurken bile korsesi var

Dilek Kaya'nın bu bel inceliğine sahip olması hiç de kolay olmamış. Uykusu bile deyim yerindeyse bir işkence. Zira o ince bel uğruna korseyle uyuyor. Dilek Kaya, “Bu formda kalabilmek için uyurken korseyi çıkartmıyorum ve sadece günde 1 öğün besleniyorum“ diye konuştu.

İşte Dilek Kaya'ya dünya ikinciliği getiren son hali

Dilek Kaya geçtiğimiz yıllarda 55 santimlik bir ölçüsüne sahipti. Bu onu Türkiye'nin en ince belli kızı yapsa da Dünya sıralamasına sokamamıştı. Kendini açlığa mahkum eden Dilek Kaya, korseyle uyuyarak bel ölçüsünü 48 santimin altına indirdi ve Dünya ikincisi oldu.