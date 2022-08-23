Bir avuç beli var Dilek Kaya ince belle dünya ikincisi oldu işkenceyle bu hale geldi
TÜRKİYE'de Kuaförüm Sensin ile tanınan Dilek Kaya, dünyanın en ince belli ikinci kızı oldu. En ince bel yarışmasında birinciliği Cathie Jung alırken Dilek Kaya'nın bel inceliği onu rekorlar kitabına ikinci olarak soktu. Dilek Kaya bu bele iki çocukla sahip oldu... İşte çok şaşıracağınız son hali...Abone ol
'Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdıran Cathie Jung Dünya'nın en ince belli kadını seçildi. Cathie Jung'ın beli korsesiz 21 inç, korseli ise 15 inç yani 38 santimetre olarak resmi kayıtlara geçti. Bu yıl Türkiye’den ise Dilek Kaya bel ölçüsüyle listeye girdi. 2 çocuk annesi olan Dilek Kaya'nın bel ölçüsü ağzınızı açık bırakacak.
Yarışmadan hatırlarsınız
Dilek Kaya'yı Türk halkı Kuaförüm Sensin yarışmasından hatırlayacak. Yarışmaya katıldığında belinin inceliği ile görenleri şaşkına çevirmişti.
Dünyanın en ince belli 2. kızı oldu
Dilek Kaya, bu yıl ölçülen en ince bel yarışmasında 48 santimle dünyada ikinci sıraya yükseldi. Dilek Kaya bu ölçüyle ise Türkiye'nin en ince belli kızı olarak adını tescilletti.
2 çocuğu var der misiniz?
Dilek Kaya'nın bel ölçüsü kadar mazisi de şaşırtıyor. Evli olmayan Dilek Kaya 2 çocuk annesi. İki doğum yapmış olmasına rağmen sahip olduğu bu bel ölçüsü o yüzden hayret verici.
Uyurken bile korsesi var
Dilek Kaya'nın bu bel inceliğine sahip olması hiç de kolay olmamış. Uykusu bile deyim yerindeyse bir işkence. Zira o ince bel uğruna korseyle uyuyor. Dilek Kaya, “Bu formda kalabilmek için uyurken korseyi çıkartmıyorum ve sadece günde 1 öğün besleniyorum“ diye konuştu.
İşte Dilek Kaya'ya dünya ikinciliği getiren son hali
Dilek Kaya geçtiğimiz yıllarda 55 santimlik bir ölçüsüne sahipti. Bu onu Türkiye'nin en ince belli kızı yapsa da Dünya sıralamasına sokamamıştı. Kendini açlığa mahkum eden Dilek Kaya, korseyle uyuyarak bel ölçüsünü 48 santimin altına indirdi ve Dünya ikincisi oldu.
DİLEK KAYA KİMDİR
Dilek Kaya, şu anda evli değil ancak iki çocuk sahibi. 1987 İstanbul doğan Dilek Kaya sahip olduğu ince bel sayesinde modellik yapıyor. Teknik lise mezunu olan Dilek Kaya, 16 yaşından itibaren yemek şirketlerinde garsonluk yapmış. Dilek Kaya 17 yaşımda evlenmiş ve bu evlilikten bir kız bir erkek çocuğu bulunuyor. Modellik kariyerine 2013’te başlayan Dilek Kaya, tanındığı ilk dönemde 55 santim bele sahipti. Dünya ikinciliği getiren son bel ölçüsü ise 48 santim.