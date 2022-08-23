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"Türkiye tehdidine karşı" kullanılacakmış! İsrail'le anlaştılar demir kubbe alacaklar

"Türkiye tehdidine karşı" kullanılacakmış! İsrail'le anlaştılar demir kubbe alacaklar

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alıyor. Yunan basınında yer alan haberlerde, sistemin "Türkiye'den gelen tehdide karşı" kullanılacağı kaydedildi.

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Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini'de yer alan habere göre, İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Demir Kubbe hava savunma sisteminin satışı için anlaşma imzalandı.

Gazete, Rum Yönetimi Savunma Bakanlığı'nın, "hükümetin Demir Kubbe'yi satın alma kararının uygulanmaya başladığını" duyurduğunu belirtti.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasında Demir Kubbe müzakereleri, Rum Korgeneral Dimokritos Zervakis'in 2021 yılında İsrail'i ziyaretiyle başlamıştı.

İsrail basını da doğruladı

Konuyla alakalı Jerusalem Post gazetesi ise, İsrail Savunma Bakanlığı'nın anlaşmaya dair sorularını cevapsız bıraktığını belirtti. Kathimerini'den alıntı yapan Jerusalem Post, Demir Kubbe'nin; Türk S/İHA'larına karşı kullanılabilecek ideal hava savunma sistemi olduğunu kaydetti.

Haberde anlaşmanın detaylarına ilişkin ise hiçbir bilgi verilmedi. İsrail'den kaç bataryanın alınacağı, ne zaman teslim edileceği ve nereye yerleştirileceği muamma.

Kathimerini, sistemin "Türkiye'de gelen tehdide karşı alındığı" belirtirken, 70 kilometre menzili olan Demir Kubbe'nin adanın tamamını koruyacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber7

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