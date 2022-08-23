Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Esad Özbekistan'a davet edilmedi görüşme de yok

İran yarı resmi haber ajansı, "Erdoğan ile Beşar Esad Eylül'de Özbekistan'da görüşecek. Putin Esad'ı da davet etti" haberi yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da görüşme yapılacağı haberini yalanlayarak, "Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil" dedi.

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SURİYE ile ilişkilerde yeni dönem arayışları sürerken İran'ın resmi haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşeceği tarih ve yerle ilgili flaş bir haber geçti. İran ajansına göre, Erdoğan ve Esad, eylül ayında Özbekistan'daki Şangay Beşlisi toplantısında görüşecek. Putin'in, Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya Esad'ı davet ettiği iddia edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan o iddiaya yalanlama geldi. Haber Global'de soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye ile diyalog ve Erdoğan ile Esad görüşmesiyle ilgili yunları söyledi:

- Suriye'de 11 yılı aşkın süren iç savaş var. Yansımaları ortada. Terör örgütlerinin mevcudiyeti. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, dönemiyor. Rejimin kontrol ettiği yerlere de rejim korkusu ve dönen insanlara desteği veremediği için tereddüt edenler var.

Artık görmesi lazım, savaşarak bölünecek

- Biz Türkiye olarak en başından beri, en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bir tek Astana formatı ayakta kaldı bunlardan. Rejimin de artık görmesi lazım, savaşarak ülke bölünecek.

- Bir taraftan PKK ile mücadele bir taraftan uzlaşı dediğimiz, anayasanın hazırlanması, BMGK'nın 2254 sayılı kararı, bunu kapsıyor. O nedenle bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet iyi niyetli, yapıcı. Rejimden kaynaklı direniş var, mesafe kat edemediler.

- Zaten Astana formatında bir masanın etrafındayız, anayasa komisyonu toplantısında biz de varız. Suriye'de kalıcı barış için adımlar atılması lazım, biz de bunları söylüyoruz. Muhalefeti rejimin terör örgütü olarak görmemesi gerekiyor. Her zaman muhalefetin yanında olduk.

Ülkeler arasında diyalog için şart olmaz

- Diyalog için şart olmaz ama görüşmelerin amacı ne? Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım, bizim sınır güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü önemli. İnsanların güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi önemli. İlla bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? Bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep çözüm odaklıdır.

Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?

- (İran'ın 3'lü zirve iddiası) Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil.

Suriye'deki teröristlere operasyonlar

- Bizim yaptığımız operasyonlar Suriye için önemli. Burada terör örgütü ile mücadele, uluslararası hukuktan kaynaklanan bir haktır bizim için. Rejimin bunu yapacak gücü yok. Görüşmeye ihtiyaç yok. Birbiri ile kavga eden, birbirine düşman olan ne kadar ülke varsa bizim harekatımıza karşılar. Bundan sonra yapacağımız harekatların da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.

- Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır.

Türkiye-İsrail normalleşmesi...

- Elçilerin atanması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz. Dönecek büyükelçilerimiz var, atayacağımız büyükelçilerimiz var. Çalıştık, Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da söyledik, ilk fırsatta arz edeceğiz, aşağı yukarı taslak bitmek üzere. Alternatif isimler var. Biz arkadaşlarımızın büyükelçi olup olmama yeteneği var mı, liyakatı, eğitimi var mı buna bakarız. İçeriden dışarıdan ayrımı önemli değil. Uyumlu şekilde bu işi götürüyoruz biz.

- CHP sözcüsü, 'AK Parti'nin arpalığı' demiş. Baktılar ki dış politikada ülke iyi şeyler yapıyor, hemen nerede güçlüysek orayı zayıflatmak için saçma sapan iddialarda bulunuyorlar. Bu konuda diplomatik olamayacağım, son derece sinirlendim, ne demek AK Parti'nin arpalığı. Liyakata göre uygun isimleri atayacağız, İsrail'e de en önemli ismi atayacağız.