Türkiye'de 'maymun çiçeği' vaka sayısında artış! Hasta sayısı 11'e yükseldi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bir pandemiye dönüşeceğine inanmıyoruz'' dedi. Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda yeniden pik noktasına çıkan Covid vakalarının ise düşüşe geçtiğini söyledi. Koca, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti.

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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor. Türkiye'deki vaka sayısında da artış var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı. Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

Maymun çiçeği bir pandemiye dönmez!

- '11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.

Koronada azalma bekliyoruz

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yeniden pik noktasına çıkan yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının ise düşüşe geçtiğini söyledi.

- Covid salgınında son haftalarda günlük 60 bini geçen rakamların görüldüğüne dikkat çeken Bakan Koca, rakamların on binlere indiğini söyledi.

- Hastane ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını belirten Koca, "Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimi aksatmaz

Bakan Koca, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti.