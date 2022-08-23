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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

James Webb teleskobu bu sefer Jüpiter'i görüntüledi

James Webb teleskobu bu sefer Jüpiter'i görüntüledi

NASA, Jüpiter'in James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen yeni görüntülerini paylaştı.

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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi NASA önderliğinde geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen fotoğrafların sayısı artıyor.

James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce hiç olmadığı şekilde, auroraları gösteren görüntülerini çekti. NASA tarafından sağlanan görüntü, 27 Temmuz 2022'de James Webb Uzay Teleskobu tarafından elde edilen yaklaşık 1 milyon 609 km uzaklıktaki gözlemevinde çekildi.

Jüpiter'in auroraları, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının ötesine uzanıyor. Gökyüzünde dönen ışık desenleri olan auroralar güneşten gelen yüklü parçacıkların bir gezegenin atmosferi ile manyetik alanının etkileşime girdiğinde oluşuyorlar.

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