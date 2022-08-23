CHP'li belediyede torpil skandalı! Gelen gideni arattı: 'Adil olacağım' dedi, akrabalarını belediyeye doldurdu

CHP'li Bilecik Belediyesi'nde torpil skandalı partiyi karıştırdı. Resmen gelen gideni arattı. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, rüşvet operasyonu kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Yerine atanan Melek Mızrak Subaşı "Adil olacağım" demişti. Ancak Subaşı'nın göreve geldiği günden bu yana akrabalarını belediyeye doldurmuş.

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CHP'li belediyelerde yaşanan skandal olaylarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Bilecik Büyükşehir Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı Selçuk Erdağı, bir müteahhitten 200 bin dolar nakit rüşvet alırken suçüstü yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Rüşvet olayıyla ilgisinin olmadığını iddia eden CHP'li Başkan Semih Şahin ise, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Telefonda rüşvet pazarlığının yapıldığı sırada Selçuk Erdağı ile aynı odada olduğu kamera kayıtlarıyla ortaya çıkan Şahin'in de rüşvet yargılanmasına karar verilmişti.

Gelen gideni arattı

Tüm bunlar yaşanırken, Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Başkan Yardımcısı Melek Mızrak Subaşı'nı oy çokluğuyla Başkan vekili seçerek Belediyenin başına getirdi.

Geçtiğimiz Nisan aynının başından itibaren Bilecik Belediyesini yönetmeye başlayan Başkan Vekili CHP'li Melek Mızrak Subaşı, göreve geldiği Nisan ayının ilk Meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Belediyede yaşanan rüşvet olaylarının büyük talihsizlik olduğunu, kendisinin ise şeffaf ve adil bir hizmet anlayışını benimsediğini belirterek Bilecik Belediyesinde yaşananları kısa sürede unutturacağını söylemişti.

Akrabalarını belediyeye doldurdu

Yaptığı her konuşmasında "Benim için asıl olan Bilecik'tir ve Bilecik Halkıdır" diyen Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nın CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün başta olmak üzere bir çok CHP'li Meclis üyesinin 1'inci derece yakınlarını Belediyeye doldurduğu ortaya çıktı.

Geride kalan 5 aylık görev süresinde, Milletvekili Tüzün'ün yeğenini, CHP Meclis üyesi Soner Olgun'un kardeşini, CHP Meclis üyesi Bülent Kaya'nın eşini ve CHP Bilecik İl Genel Meclis üyesi Zafer Kurnaz'ın eşini, Belediyede işe aldı.