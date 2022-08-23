Black Mirror filmi gerçek oluyor! Gözlerinizle 4K video çekebilir hatta internete bağlanabilirsiniz
Black Mirror filmi gerçek oluyor desek sanırım yanlış olmaz. Bundan böyle gözlerizle video, fotoğraf çekebilir hatta internete bile bağlanabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak işte ayrıntılar...
Neredeyse her bölümü olay olan dünyaca ünlü Black Mirror’ın ilk sezonunun 3. Bölümü olan Senin Tüm Geçmişin isimli bölümüne konu olan fotoğraf çekebilen, video kaydedebilen, görüntülü arama yapabilen, hatta internete bağlanabilen kontak lensler vardı
Tüm insanların kimlik bilgileri, geçmişleri, hangi semtte yaşadıkları, nasıl bir karaktere sahip oldukları, hobileri ve meslekleri gibi bilgilerin de yüklenebildiği kontak lensler prototip mi, satışa sunulacak mı henüz belli değil.
Üretilen bu lensler şimdiden tüm dünyada büyük heyecan yaratmış vaziyette.
Elon Musk'ın beyne çip takmasını geçtiğimiz yıllarda çok konuşulmuştu. Aradan geçen sürede böyle bir şeyin ortaya çıkmasını şaşkınlıkla karşılamıştık.